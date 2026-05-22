Este 25 de mayo regalate una de las recetas más ricas: empanadas salteñas
Este 25 de mayo, date el gusto con una de las recetas más deliciosas: las auténticas empanadas salteñas.
Las empanadas salteñas son una de las preparaciones más emblemáticas del norte argentino, reconocidas por su relleno jugoso, condimentado y lleno de sabor. Esta es una de las recetas tradicionales que combinan ingredientes simples para lograr un resultado irresistible, ideal para compartir en reuniones familiares, celebraciones patrias o cualquier ocasión especial. ¡Manos a la obra!
Gracias a su masa dorada y su característico relleno de carne cortada a cuchillo, las empanadas salteñas ocupan un lugar destacado dentro de la cocina regional argentina. Su equilibrio de sabores y su elaboración artesanal las convierten en un clásico que se disfruta de generación en generación.
FICHA
Ingredientes
- 12 discos de masa para empanadas
- 500 gr de carne vacuna cortada a cuchillo
- 2 cebollas
- 1 papa mediana
- 2 huevos duros
- 2 cucharadas de grasa vacuna o aceite
- 1 cucharadita de pimentón
- ½ cucharadita de comino
- Sal al gusto
- Pelar y cortar las cebollas en cubos pequeños. Cocinarlas en la grasa vacuna o aceite hasta que estén transparentes.
- Incorporar la carne vacuna, el pimentón, el comino, la sal y la pimienta, y cocinar unos minutos.
- Hervir la papa, cortarla en cubos pequeños y agregarla al relleno. Dejar enfriar y mezclar con los huevos duros picados.
- Colocar una porción del relleno sobre cada uno de los discos de masa para empanadas. Humedecer los bordes, cerrar y realizar el repulgue.
- Disponer las empanadas en una bandeja precalentada y con aceite, y hornear a 220 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que estén doradas. Retirar y servir calientes.