Este 25 de mayo regalate una de las recetas más ricas: empanadas salteñas

Las empanadas salteñas son una de las preparaciones más emblemáticas del norte argentino, reconocidas por su relleno jugoso, condimentado y lleno de sabor. Esta es una de las recetas tradicionales que combinan ingredientes simples para lograr un resultado irresistible, ideal para compartir en reuniones familiares, celebraciones patrias o cualquier ocasión especial. ¡Manos a la obra!