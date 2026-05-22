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Este 25 de mayo regalate una de las recetas más ricas: empanadas salteñas

Este 25 de mayo, date el gusto con una de las recetas más deliciosas: las auténticas empanadas salteñas.

Candela Spann

Empanadas salteñas deliciosas, recetas que enamoran

Empanadas salteñas deliciosas, recetas que enamoran

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Las empanadas salteñas son una de las preparaciones más emblemáticas del norte argentino, reconocidas por su relleno jugoso, condimentado y lleno de sabor. Esta es una de las recetas tradicionales que combinan ingredientes simples para lograr un resultado irresistible, ideal para compartir en reuniones familiares, celebraciones patrias o cualquier ocasión especial. ¡Manos a la obra!

Gracias a su masa dorada y su característico relleno de carne cortada a cuchillo, las empanadas salteñas ocupan un lugar destacado dentro de la cocina regional argentina. Su equilibrio de sabores y su elaboración artesanal las convierten en un clásico que se disfruta de generación en generación.

FICHA

Tiempo de cocción
25 minutos
Cantidad de pasos
35 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 12 discos de masa para empanadas 12 discos de masa para empanadas
  • 500 gr de carne vacuna cortada a cuchillo 500 gr de carne vacuna cortada a cuchillo
  • 2 cebollas 2 cebollas
  • 1 papa mediana 1 papa mediana
  • 2 huevos duros 2 huevos duros
  • 2 cucharadas de grasa vacuna o aceite 2 cucharadas de grasa vacuna o aceite
  • 1 cucharadita de pimentón 1 cucharadita de pimentón
  • ½ cucharadita de comino ½ cucharadita de comino
  • Sal al gusto Sal al gusto
Pasos
  • Pelar y cortar las cebollas en cubos pequeños. Cocinarlas en la grasa vacuna o aceite hasta que estén transparentes. Pelar y cortar las cebollas en cubos pequeños. Cocinarlas en la grasa vacuna o aceite hasta que estén transparentes.
  • Incorporar la carne vacuna, el pimentón, el comino, la sal y la pimienta, y cocinar unos minutos. Incorporar la carne vacuna, el pimentón, el comino, la sal y la pimienta, y cocinar unos minutos.
  • Hervir la papa, cortarla en cubos pequeños y agregarla al relleno. Dejar enfriar y mezclar con los huevos duros picados. Hervir la papa, cortarla en cubos pequeños y agregarla al relleno. Dejar enfriar y mezclar con los huevos duros picados.
  • Colocar una porción del relleno sobre cada uno de los discos de masa para empanadas. Humedecer los bordes, cerrar y realizar el repulgue. Colocar una porción del relleno sobre cada uno de los discos de masa para empanadas. Humedecer los bordes, cerrar y realizar el repulgue.
  • Disponer las empanadas en una bandeja precalentada y con aceite, y hornear a 220 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que estén doradas. Retirar y servir calientes. Disponer las empanadas en una bandeja precalentada y con aceite, y hornear a 220 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que estén doradas. Retirar y servir calientes.

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