Presenta:

Estilo

|

Receta

Pan de queso casero: la receta fácil para una versión exquisita

Una receta paso a paso de pan de queso para que te quede con la miga suave y el exterior crocante. ¡Perfecto para acompañar cualquier comida!

MDZ Estilo

Probá esta receta de pan de queso exprés riquísimo. Foto: Bon Viveur

Probá esta receta de pan de queso exprés riquísimo. Foto: Bon Viveur

Nada más rico que el pan de queso con su textura esponjosa y ese sabor intenso del queso fundido dentro de la masa. Por suerte, la receta no requiere de técnicas complejas, se puede hacer en poco tiempo, y se adapta a distintos tipos de queso, lo que permite variar el sabor según lo que se tenga en casa. ¡Manos a la obra!

Ingredientes

  • 300 g de harina

  • 1 cucharada de polvo de hornear

  • 1 pizca de sal

  • 2 huevos

  • 120 ml de leche

  • 80 ml de aceite

  • 200 g de queso rallado

Pan de queso al horno: cómo lograr un pan dorado y delicioso Foto: Shutterstock
Pan de queso al horno: cómo lograr un pan dorado y delicioso.

Pan de queso al horno: cómo lograr un pan dorado y delicioso.

Paso a paso de la receta

  1. Precalentar el horno a 180 °C.

  2. Mezclar la harina, el polvo de hornear y la sal.

  3. En otro bowl batir los huevos con la leche y el aceite.

  4. Unir ambas preparaciones.

  5. Incorporar el queso rallado.

  6. Mezclar hasta obtener una masa homogénea.

  7. Colocar en un molde o formar bollitos.

  8. Hornear durante 25 minutos hasta dorar.

  9. Dejar entibiar antes de servir. ¡Y listo!

Archivado en

Notas Relacionadas