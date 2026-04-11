Pan de queso casero: la receta fácil para una versión exquisita
Una receta paso a paso de pan de queso para que te quede con la miga suave y el exterior crocante. ¡Perfecto para acompañar cualquier comida!
Nada más rico que el pan de queso con su textura esponjosa y ese sabor intenso del queso fundido dentro de la masa. Por suerte, la receta no requiere de técnicas complejas, se puede hacer en poco tiempo, y se adapta a distintos tipos de queso, lo que permite variar el sabor según lo que se tenga en casa. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
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300 g de harina
1 cucharada de polvo de hornear
1 pizca de sal
2 huevos
120 ml de leche
80 ml de aceite
200 g de queso rallado
Paso a paso de la receta
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Precalentar el horno a 180 °C.
Mezclar la harina, el polvo de hornear y la sal.
En otro bowl batir los huevos con la leche y el aceite.
Unir ambas preparaciones.
Incorporar el queso rallado.
Mezclar hasta obtener una masa homogénea.
Colocar en un molde o formar bollitos.
Hornear durante 25 minutos hasta dorar.
Dejar entibiar antes de servir. ¡Y listo!