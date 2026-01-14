La Inteligencia Artificial dio a conocer la información científica sobre los protectores sociales en verano . Si bien tanto los que vienen en formato crema o en spray prometen protección contra los rayos UV, advierten sobre algunas fallas comunes en la aplicación.

Con las altas temperaturas del verano la elección del protector solar es clave. En las farmacias están de un lado las cremas tradicionales y por el otro los modernos sprays.

Según lo que dice la ciencia, la eficacia no solo depende del número del factor de protección solar sino de cómo el producto interactúa con la piel.

La revelación de la Inteligencia Artificial sobre el protector en spray.

Tanto los dermatólogos y organismos como la American Academy of Dermatology, coinciden en que la crema es generalmente más confiable. En este caso la razón es física y medible.

Al aplicar la crema la persona tiende a frotar el producto de manera uniforme asegurando que no haya “parches” sin protección. Además, es más fácil calcular la cantidad necesaria, señala la Inteligencia Artificial.

En cambio, el protector solar en spray tiene riesgos ocultos. Si bien es cómodo y más rápido para aplicar tiene una falsa sensación de cobertura porque las personas aplican mucho menos de lo necesario.

Además, las investigaciones confirmaron que en condiciones de viento moderado hasta el 40% del producto se pierde en el aire antes de tocar la piel dejando a la persona desprotegida.

Por último, los sprays contienen partículas que no tienen que ser aspiradas, por eso no se aplican directamente sobre el rostro.