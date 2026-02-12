Ángel de Brito subió la temperatura con una foto en zunga en la playa

El conductor de LAM se tomó unos días de descanso y sorprendió al mostrarse en zunga en la playa, una postal que no pasó desapercibida.

Ángel de Brito decidió hacer una pausa en su intensa agenda televisiva y viajó a Brasil para disfrutar de unos días de descanso. El conductor de LAM se alejó temporalmente de la conducción del ciclo de América para recargar energías.

Desde su cuenta de Instagram (@Angeldebritooki), el periodista viene compartiendo distintos momentos de su escapada. Este miércoles, el periodista mostró parte de su rutina de ejercicios en el gimnasio, dejando en claro que ni siquiera en vacaciones abandona el entrenamiento. Entre playa, sol y actividad física, el comunicador se mostró relajado y activo.

Ángel de Brito Instagram 2 El conductor de LAM se encuentra de vacaciones en Brasil. Captura de pantalla Instagram Angeldebritooki. Pero hubo una imagen que se llevó todas las miradas. En una de sus historias, Ángel publicó una postal en la que se lo ve de espaldas, caminando mar adentro con el agua a la altura de los muslos, luciendo una zunga azul oscuro. La escena, con el mar turquesa de fondo y el cielo despejado, retrata un momento de disfrute absoluto en la playa brasileña.

Sin poses forzadas ni producción, la imagen muestra un costado más distendido del periodista, lejos del estudio y de los debates filosos que encabeza cada noche.