Revelaron la fuerte atracción de Florencia de la V hacia una famosa: "Estaba caliente con..."

En Puro Show, Pampito destapó la atracción secreta que Florencia de la V sentía por una celebridad argentina.

Destaparon la historia oculta de Florencia de la V y la famosa por la que sintió una gran atracción.

Pampito hizo una inesperada revelación sobre Flor Jazmín Peña al aire de Puro Show, luego de que la bailarina saliera a defender a La Joaqui en medio de la polémica por su separación de Luck Ra.

El periodista contó que una reconocida figura del espectáculo se sintió atraída por la conductora de LUZU TV. "Hay una famosa que estaba caliente con Flor Jazmín. Se van a desmayar. Caliente de hot, no de odio", dijo el conductor antes de revelar de quién se trataba. "Es Flor de la V. De verdad les digo", contó el comunicador.

Esto fue lo que contó Pampito en Puro Show sobre Florencia de la V y Flor Jazmín Peña Luego, el presentador detalló: "Cuando Flor Jazmín estaba en el Bailando y yo tenía un programa con la otra Flor, ella venía mucho al ciclo. Cada vez que estaba en el programa, Flor de la V le decía que tenía mucho 'sex appeal', mucho de esta cosa sexual".

"Ella es, no quiero decirlo mal, pero creo que es queer, como que va para todos lados", añadió Pampito. También elogió a Flor Jazmín y destacó su presencia: "Flor es una piba divina, es una bomba".