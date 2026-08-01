La salida secreta de Rosalía a un famoso restaurante porteño: a dónde fue y con quién

Antes de su primer show en el Movistar Arena, la artista disfrutó de la gastronomía argentina y compartió las imágenes en sus historias de Instagram.

Antes de subir al escenario del Movistar Arena para el primero de sus cuatro recitales en Buenos Aires, Rosalía aprovechó su estadía en el país para disfrutar de una salida gastronómica. La cantante eligió un reconocido bodegón de Chacarita, donde celebró el cumpleaños de una de las personas que la acompaña.

La artista compartió parte del momento con sus seguidores a través de sus historias de Instagram. En una de las publicaciones mostró al homenajeado con una corona y una torta de cumpleaños, acompañando la imagen con un breve mensaje: "Feliz cumple, mi rey".

La cantante festejó el cumpleaños de uno de sus acompañantes. Captura de pantalla Instagram Rosalia.vt. Entre las postales que publicó Rosalía, apareció posando junto a un cisne realizado en aluminio.

La artista fue a Olla 7, un bodegón ubicado en Chacarita. Captura de pantalla Instagram Rosalia.vt. El encuentro tuvo lugar en Olla 7, un bodegón ubicado en Charlone 999, en el barrio porteño de Chacarita. El restaurante se convirtió en la elección de la intérprete para compartir una cena previo a su show en Argentina.