"La memoria se defiende", el comunicado de los veteranos de Malvinas ante el partido frente a Inglaterra

Este lunes, la Federación de Veteranos de Guerra "2 de abril" emitió un comunicado en la previa del partido de Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 2026.

La selección argentina dio otra muestra de carácter y está entre las mejores cuatro del Mundial 2026.

La Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas “2 de abril” emitió, este lunes, un comunicado en la previa del partido entre la Selección argentina e Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Bajo el título “El sentimiento malvinero no se negocia: la memoria se defiende en cada cancha”, la organización dirigió su mensaje a la opinión pública, a los medios de comunicación y al pueblo argentino. En el mismo documento, la entidad definió al cruce entre Argentina e Inglaterra como de “alto impacto histórico”.

La Federación también mencionó el cuadro europeo, con los cruces de Francia y España en el primer partido de las semifinales, y las destacó como “naciones con un profundo lazo en la historia, la diplomacia y el reclamo de soberanía de nuestro archipiélago”. En ese marco, la organización planteó que el fútbol despierta pasiones que se conectan con la identidad nacional, pero pidió mantener una diferencia clara entre el partido y la causa Malvinas.

Qué dice el comunicado de la Federación de Veteranos de Malvinas ante el partido frente a Inglaterra “El fútbol, como máxima expresión de la cultura popular de nuestra patria, despierta pasiones que a menudo se entrelazan con nuestra identidad nacional. Entendemos y compartimos la emoción de estar entre los cuatro mejores equipos del planeta. Sin embargo, como custodios de la memoria de los 649 héroes que quedaron en las islas y en las aguas del Atlántico Sur, consideramos fundamental trazar una línea inquebrantable entre el fervor deportivo y la causa nacional”, se puede leer en el comunicado de la Federación.

El comunicado de la Federación de Veteranos de Guerra "2 de abril" en la previa del partido ante Inglaterra. Gentileza Uno de los ejes del comunicado fue la afirmación de que “el deporte no es la guerra”. “El partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica. La soberanía se defiende en los foros internacionales, con la diplomacia, la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable que dicta nuestra Constitución Nacional”, dijeron al respecto.