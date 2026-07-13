La Selección argentina desata una nueva locura: se disparan las búsquedas y los viajes para la semifinal en Atlanta

La clasificación de la Selección Argentina a semis volvió a despertar el entusiasmo de los hinchas, multiplicando las búsquedas de vuelos para viajar a Atlanta.

La locura por el pase de la Selección Argentina a semifinales de la Copa del Mundo desató un fenómeno en el sector del turismo.

La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 no solo revolucionó las redes sociales y la expectativa futbolera. También provocó un fuerte impacto en el mercado turístico con un salto inédito en las búsquedas de vuelos y un interés renovado por viajar a Estados Unidos para alentar al equipo en Atlanta.

La Selección argentina festeja el pase a semifinales del Mundial 2026 tras vencer a Suiza en tiempo suplementario. EFE La semifinal dispara el interés de los hinchas Según relevamientos de Despegar, las búsquedas de vuelos hacia Atlanta crecieron un 8.393% respecto de las dos semanas anteriores, una cifra que refleja cómo la ilusión de ver a Argentina cada vez más cerca de la final impulsa a miles de hinchas a intentar estar presentes en el Mundial que organiza Estados Unidos.

"La semifinal aparece como un punto de quiebre en la demanda", indicó Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay, y agregó: "Ya no se trata únicamente de quienes planificaron el viaje con anticipación para seguir el torneo, sino también de muchos argentinos que decidieron viajar a último momento para no perderse una instancia que puede quedar en la historia".

Cuánto sale viajar a Atlanta para alentar a la Selección Para quienes parten desde Buenos Aires, los pasajes para viajar este lunes al encuentro alcanzan valores superiores a los $6,6 millones de pesos. En cambio, quienes ya se encuentran en Estados Unidos encuentran alternativas más accesibles, con opciones desde Miami o Kansas City por menos de $1,3 millones.

La expectativa también se trasladó a los paquetes turísticos, ya que desde el sector aseguraron que aumentaron las consultas por propuestas que incluyen entrada para el partido, alojamiento, traslados y asistencia al viajero, pensadas para quienes buscan resolver toda la logística de una sola vez y asegurar un lugar en el estadio, los cuales arrancarían a partir de los $7338 dólares en base cuádruple.