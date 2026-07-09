A quién le conviene que haya PASO en Mendoza y una definición clave que apremia a Cornejo

El gobernador Alfredo Cornejo terminó con la especulación y misterio de lo que ocurrirá el año que viene con las elecciones en Mendoza y aseguró que, más allá de lo que ocurra a nivel nacional, la provincia tendrá elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La noticia no es completamente reveladora, pero sí finaliza con algunas dudas, en el marco donde el gobierno del presidente Javier Milei negocia en el Congreso la eliminación o suspensión de las PASO nacionales. A su vez, volvió a instalar en el ámbito político los comicios del 2027, año en el cual los argentinos elegiremos cargos ejecutivos, como presidente y también a los gobernadores.

“En Mendoza no vamos a suspender las PASO. En la provincia habrá elecciones primarias”, ratificó el mandatario provincial este martes por la tarde.

La noticia se puede leer en términos políticos, con la posibilidad que tienen los partidos políticos para resolver sus internas mediante este tipo de elecciones. De hecho, si bien es contrafáctico, una eventual elección sin primarias abre las posibilidades a rupturas dentro de los propios espacios políticos y una "dispersión" de votos, si es que no pueden ponerse de acuerdo los dirigentes de manera interna.

El dato a favor del Poder Ejecutivo es que tanto Cornejo como el resto de sus funcionarios, caso Natalio Mema, Andrés Lombardi, entre otros, han valorado la utilización de esta herramienta de las primarias obligatorias a pesar del costo y también de la cantidad de elecciones que se suman en el año, al destacar que "sirven" y que, particularmente, en Mendoza se han utilizado de manera seria, particularmente con comicios donde ha habido una pugna fuerte de precandidatos, ya sea dentro del oficialismo como así también en la oposición.

Gobierno

No obstante, también es cierto que, mirando con un año de anticipación hacia el escenario electoral del 2027, las primarias podrían "ordenar" de manera más simple aventuras electorales que en la actualidad tienen dirigentes políticos dentro del propio espacio oficialista, que es el Frente Cambia Mendoza, hoy aliado a La Libertad Avanza.

En el peronismo entienden que esta última situación es así y que la decisión de Cornejo no se ha dado con una mirada "institucional" o como una "buena herramienta", sino que surgió como una suerte de necesidad política ante lo que se viene el año que viene en la alianza gobernante.

Por supuesto, en el radicalismo rechazan de plano el comentario e insisten en la defensa histórica del radicalismo a las PASO "bien utilizadas", ya que sostienen también que a nivel nacional el resultado ha sido otro, en términos generales, y rescatan algunos ejemplos, como la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en 2023.

"Nuestra posición sobre las PASO no es nueva y no cambia nada, son las mismas reglas de juego que tenemos hace años. Las primarias son buenas herramientas para que la ciudadanía decida quiénes serán los candidatos y que esto no provenga de una decisión en una mesa chica, como suele ocurrir cuando no hay primarias", destacaron desde el partido centenario.

Beneficios y especulaciones

Por otro lado, en el peronismo especificaron que la decisión que adelantó Cornejo de mantener las PASO en Mendoza "sí es apresurada" dado el marco de debate que hay en el Congreso Nacional, y argumentan que las definiciones "son políticas" en el oficialismo.

En el justicialismo especulan que Cornejo "no tiene la casa en orden" y que la PASO sí le podría solucionar, o al menos atenuar, la cantidad de precandidatos y los acuerdos a los que debería llegar con La Libertad Avanza para resolver la oferta electoral del 2027.

"Les falta un precandidato cornejista fuerte, y además resolver qué ocurrirá con Ulpiano Suarez y Luis Petri", lanzan desde el espacio opositor, por supuesto, con interés en las internas partidarias.

Los políticos mendocinos más románticos. Gobierno de Mendoza

De la otra manera, aseguran -y confían además- que si bien la conducción del PJ está enemistada con el kirchnerismo, el año que viene estarán "juntos" para competir en las elecciones, y que el hecho de no tener PASO "no será un problema porque el año pasado pudimos ponernos de acuerdo sin necesidad de una primaria obligatoria".

Asimismo, respecto a la herramienta en sí, entienden que Mendoza debería dar un debate en la Legislatura sobre las PASO por dos cuestiones principales: el costo de las elecciones y la cantidad de las mismas en base a lso desdoblamientos.

"Lo hemos charlado dentro del espacio, y más allá de lo estrictamente partidario, hay dos datos para tener en cuenta. Una es la baja participación electoral en general de la sociedad que venimos viendo en los últimos años. Si hay PASO, el año que viene en algunas comunas se podría votar hasta 7 veces (ndr: en caso que se mantengan en la Nación, haya balotaje y también desdoblamientos)", plantearon en primer término.

Congreso del PJ. Emir Félix rodeado de los intendentes peronistas Fernando Ubieta, Matías Stevanato, Emir Andraos, Flor Destéfanis, Edgardo González y Omar Félix. Prensa PJ

Y sumaron "los costos de las PASO, que tienen que ser tenidos en cuenta en estos momentos de complejidades económicas, sumado a que los partidos tienen sus mecanismos para resolver sus candidatos y que no deberían ser financiados por el Estado".

De esta forma, si bien no lo confirmaron, analizan la posibilidad de presentar un proyecto de eliminación/suspensión de las PASO en la Legislatura y presionar por el tratamiento en la Casa de las Leyes.

Una definición para resolver "más temprano que tarde"

Mirando hacia el 2027, en el Gobierno entienden que la decisión respecto a las precandidaturas a la gobernación del año que viene deberán resolverse, y hacen hincapié principalmente en la preferencia del propio Alfredo Cornejo.

Si uno compara con lo que ocurrió en 2019, el sancarlino aguantó hasta el final la posibilidad de "ungir" a su preferido, Martín Kerchner, aunque al final terminó acordando con Rodolfo Suarez por un tema estrictamente de preferencia electoral.

Este escenario es más complejo, ya que hay dos nombres fuertemente lanzados, que son el hoy libertario Luis Petri y el intendente capitalino Ulpiano Suarez, radical pero no cornejista. En tanto, con algo de desventaja ante estos dos cuadros aparecen las que podrían ser a priori preferencias de Cornejo, que son Tadeo García Zalazar y Natalio Mema, dos espadas de su gabinete que garantizarían la "continuidad" del cornejismo.

Santiago Tagua/MDZ

Es por este motivo que advierten quienes están en el tema político/electoral de Casa de Gobierno, que si Cornejo quiere impulsar a un dirigente del Gabinete, deberá hacerlo con tiempo para ganar terreno e instalarlo en la conversación electoral del '27.

Por último, respecto al caso Petri, sigue latente un acuerdo que ventilan desde el cornejismo que se realizó en principio con Karina Milei, en el cual hay previsto un pacto de no agresión, donde La Libertad Avanza daría camino libre y sin competencia al Frente Cambia Mendoza en la provincia, a cambio de tener una mayor cantidad de candidatos en lugares "entrables" para el Congreso Nacional, tanto en Diputados como en Senadores.