Ilardo aseguró que Cornejo decidió mantener las PASO por "el tremendo julepe" a Petri

Luego de que el gobernador Alfredo Cornejo confirmara que en las elecciones del año próximo en Mendoza se mantendrán las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el diputado kirchnerista Lucas Ilardo aseguró que esta decisión del mandatario provincial responde a los temores sobre la irrupción de Luis Petri como posible candidato a gobernador el año que viene.

Durante una entrevista en el programa “Digamos Todo” de MDZ Radio 105.5 FM , Ilardo sostuvo la decisión de sostener las PASO en Mendoza responde al pragmatismo del gobernador y al supuesto miedo de que el diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri, gane las elecciones a gobernador en 2027.

“Cornejo es pragmático. Si tenía que estar con Macri, estaba con Macri, si tenía que estar con Néstor Kirchner, estaba con Néstor Kirchner y si tenía que estar con Milei, está con Milei y si mañana tiene que estar con Fidel Castro, va a estar con Fidel Castro. No le servía las PASO en la elección anterior y las eliminó y ahora le sirve las PASO porque tiene el lío de Petri”, manifestó el legislador del bloque Frente Patria.

En esa misma línea, Ilardo afirmó que “Cornejo va a hacer lo que tenga que hacer para continuar teniendo el poder” y advirtió que “ tiene tremendo julepe con Petri ”.

Sin Cornejo en Mendoza, funcionarios del Gobierno provincial e intendentes se enojaron con Luis Petri.

“Los candidatos de Cornejo no miden y Petri está midiendo bien, para mí es increíble. En todas las encuestas que tengo, es el que más mide”, expresó.

Destacó que Petri tiene un importante capital político por su alto nivel de conocimiento en la provincia. “No es fácil ser conocido en Mendoza. Ya tuvo una campaña a gobernador, a vicepresidente, tres veces diputado nacional, ministro de la Nación, tiene una carrera y una instalación”.

La defensa de las PASO

Por otro lado, Ilardo sostuvo que la confirmación de las PASO no tiene un impacto directo en el Partido Justicialista de Mendoza y subrayó que “al peronismo lo que le conviene es activarse”.

“Las PASO le convienen a todos, son buenas. Hay todo un marketing de los que no quieren PASO de que nos hacen pagar el show de los políticos y yo digo que lo pagan igual”, sostuvo en defensa de las primarias.

En tanto, remarcó que “las PASO dan oportunidades a todos, cualquiera se puede presentar, sabés cuánto están gastando. Es la ley más democrática después de la Ley Sáenz Peña”.