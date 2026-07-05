Ola polar: el frío que penetra y expone las carencias políticas

El frío es un catalizador de los problemas y una metáfora de la realidad. Los resultados en educación y la pelea política del cornejismo. El problema de fondo es la desigualdad.

El frío polar que atravesó la semana fue un catalizador de realidades con las que convive Mendoza pero pasan de largo. De hecho, la temperatura fue lo que destapó, valga la mala comparación, el problema principal que vive la provincia en todos sus planos y que se potenciará incluso en la relación con la Nación: la desigualdad.

Esa contingencia climática expuso la desigualdad energética, pues hay departamentos donde 7 de cada 10 familias dependen de una garrafa o leña para calefaccionarse, mientras que en otros hay cobertura universal. También quedaron expuestas “mentiras” estadísticas: en Godoy Cruz y Capital hay una red enorme, pero muchas familias, sobre todo las lideradas por adultos mayores, no pueden pagar los servicios de luz y gas que necesitan para pasar el invierno. Se suspendieron las clases por prevención y como medida sensata, pero hasta eso generó un drama en algunos niños que tienen en el aula más contención que en sus hogares: estufa, comida y compañía. “En la escuela tienen todo”; decía, ante la consulta de MDZ, Rebeca, madre de tres y tía de otros dos niños de un barrio informal de Las Heras.

En Lavalle 7 de cada 10 familias dependen de garrafas para cocinar y calefaccionarse. Walter Moreno/MDZ Es la escuela el lugar y la educación el instrumento político clave para revertir, valga la utopía contra cultural respecto a lo que piensa la Nación, esas desigualdades. Pero también es donde se exponen. Mendoza tuvo buenos resultados en las pruebas Aprender, sobre todo en Lengua. Será motivo de análisis muy fino si hubo un cambio positivo general o alguna modificación en el formato en que se evaluó, pues esa mejora fue generalizada en todo el país. Entienden en la Provincia que es una consecuencia de la política educativa y la constancia: se mejoró en Lengua tras el plan de alfabetización y la promoción de la lectura. El 78% de los niños de tercer grado tuvieron un nivel satisfactorio o avanzado en Lengua, registro que supera el desempeño previo a la pandemia: en 2016, por ejemplo, el 70,9% de los niños habían tenido buena nota. En Matemáticas, por ejemplo, la mejora puede ser tomada con pinzas porque se venía de un desempeño muy negativo. En Mendoza el 55% de los chicos “aprobó”, pero aún no se llega al piso de otros años en los que hubo mejores resultados.

Pero de nuevo la desigualdad es la tendencia. La OSC Argentinos por la Educación difundió datos que la Nación y las provincias obviaron. Allí se remarca que “los alumnos de nivel socioeconómico (NSE) bajo continúan teniendo niveles de aprendizaje considerablemente menores”. El 89% de los alumnos que vienen de hogares con recursos económicos altos logran buen desempeño en Lengua y un 73% tienen éxito en Matemática. Los niños que viven en hogares con carencias, tuvieron buen desempeño en un 67% en Lengua y 43% en Matemática. La brecha es de más de 20 puntos. El plan educativo de Cornejo tiene etapas administrativas, de gestión y pedagógicas. En su primer gobierno apuntó contra los docentes para “que estén presentes” a través del ítem aula. Luego, ejecutó un plan de alfabetización para apuntalar la instrucción básica y ahora busca ampliar la escolaridad con las salas de 3 e incentivar a los docentes con formación y otros elementos. Ese plan podrá ser evaluado probablemente en el tiempo, cuando el propio Cornejo ya no esté en el poder.

Rodrigo D'Angelo / MDZ En el plano político, es importante lo que ocurre en Educación porque ese ministerio, que creció en poder, está conducido por Tadeo García Zalazar, un “hijo político de Cornejo” que, como todo hijo, goza y sufre las enseñanzas forzadas de su padre. Cornejo lo tiene como favorito para ser candidato a Gobernador, aún a pesar de haberle frustrado esa chance con su propia postulación en 2023. Pero al mismo tiempo lo equipara y lo hace “competir” con dirigentes afines que tienen un recorrido mucho menor. La “competencia” entre ministros surge desde el cuarto piso de Casa de Gobierno, por más desmentidas que haya. En esa virtual línea de largada ponen a García Zalazar, que fue parte de la gestación del cornejismo en Godoy Cruz (de donde fue dos veces intendente) con Natalio Mema y hasta Rodolfo Montero, que llevan tres años en el primer plano. Ninguno puede acorralar a otro con encuestas porque es un rubro en el que todos pierden. Y en esa disputa, los que ganan son Luis Petri y Ulpiano Suarez, dirigentes que tienen la libertad de acción que los cornejistas obsecuentes no tienen, ni quieren tener. Incluso, confunden al círculo rojo, pues las recorridas y encuentros de los candidatos con distintos sectores generan incertidumbre. No es la primera vez que le ocurre a un oficialismo que tiene un líder que proyecta una enorme sombra sobre sus más fieles seguidores; sombra que les dio comodidad, pero les impide crecer con luz propia.