La Ciudad de Mendoza congeló los salarios de sus funcionarios por seis meses

El intendente de la Ciudad de Mendoza , Ulpiano Suarez , dispuso el congelamiento de los salarios de los funcionarios municipales por un período de seis meses, una medida que comenzó a regir el 1 de julio y que busca dar una señal de austeridad frente al complejo escenario económico que atraviesan el país y las administraciones locales.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto Nº 533/26 y alcanza a un total de 116 funcionarios: 86 pertenecientes al Departamento Ejecutivo y otros 30 del Honorable Concejo Deliberante, organismo al que el jefe comunal invitó formalmente a adherir a la iniciativa.

Desde el municipio señalaron que el objetivo es que el esfuerzo para afrontar el contexto económico comience por los niveles jerárquicos de la administración pública, en línea con una política de gestión responsable y de contención del gasto.

El decreto fundamenta la medida en la disminución de los recursos coparticipables que reciben las provincias y los municipios, además de la baja en la recaudación propia de la Ciudad .

“Hemos tenido una caída en los recursos que ingresan del orden del 4 por ciento en los primeros cinco meses del año. De los impuestos que recauda el gobierno nacional y de los impuestos que recauda el gobierno provincial, hay un porcentaje que se distribuye a todos los municipios. Bueno, eso ha disminuido. Y además ha disminuido, y también lo he confirmado con colegas intendentes, la recaudación propia, lo que recaudan los municipios por las tasas por servicio y el derecho de comercio, que son principalmente las dos cuentas que tenemos”, manifestó Ulpiano Suarez .

Ulpiano Suarez congeló por seis meses el sueldo de los funcionarios de la Ciudad de Mendoza. Prensa Ciudad de Mendoza

El intendente sostuvo que este escenario obliga a adoptar medidas para preservar el equilibrio de las cuentas públicas sin afectar la prestación de los servicios municipales.

Reorganización para sostener los servicios

En ese sentido, Suarez explicó que la administración viene implementando cambios internos para optimizar el funcionamiento del municipio, al tiempo que descartó que estas decisiones impliquen un perjuicio para los trabajadores.

“Entendiendo la preocupación por la baja en estos recursos municipales, hemos tomado distintas medidas que implican fundamentalmente una reingeniería en cuanto a la asignación de tareas al personal. Nosotros cuidamos a cada empleado municipal que hace un gran trabajo, también cuidamos sus ingresos, lo que estamos tomando son medidas para una reorganización de la prestación de los servicios, para que no se resientan en lo más mínimo, entendiendo que son los vecinos de la Ciudad los que pagando las tasas, pagando los derechos de comercio, pagan los sueldos a los agentes municipales y a los funcionarios municipales”, finalizó el intendente de la Ciudad.

Qué establece el decreto

Además del congelamiento salarial, el Decreto Nº 533/26 instruye a todas las secretarías, subsecretarías y direcciones del Departamento Ejecutivo a profundizar las acciones de eficiencia, innovación y optimización de recursos.

Asimismo, encomienda a la Secretaría de Hacienda realizar un seguimiento permanente de la evolución de los ingresos municipales, las transferencias intergubernamentales y la estructura del gasto público, con el objetivo de garantizar la sustentabilidad financiera de la comuna.

Desde la Municipalidad señalaron que la decisión busca acompañar con hechos concretos el esfuerzo que realizan miles de familias mendocinas frente a la situación económica, al considerar que quienes ocupan cargos de conducción deben actuar con responsabilidad, ejemplaridad y solidaridad mediante medidas acordes al contexto.