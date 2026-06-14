Un reconocido director audiovisual argentino murió en el mismo accidente que el youtuber "Gaspi"

El dolor en el ámbito cultural y digital argentino se profundiza tras conocerse nuevos detalles del trágico siniestro aéreo en Brasil. Las autoridades locales confirmaron que el talentoso director y realizador audiovisual Lucas Vignale falleció este domingo en el mismo choque de dos helicópteros en Río de Janeiro donde también perdió la vida el creador de contenido "Gaspi".

Vignale, de 29 años , se encontraba en el país vecino coordinando la producción de nuevos proyectos visuales. Su fallecimiento generó una fuerte conmoción, ya que era considerado por la crítica y sus pares como una de las promesas más destacadas y disruptivas de la nueva generación del cine independiente nacional.

Nacido en Buenos Aires en 1997, Lucas Vignale logró construir en pocos años una sólida trayectoria que tendió puentes entre el lenguaje cinematográfico tradicional y las nuevas estéticas de las plataformas digitales.

Su versatilidad técnica y estética lo llevó a convertirse en una pieza clave para la puesta en escena visual de los máximos referentes de la música urbana internacional. A lo largo de su carrera, Vignale plasmó su firma en producciones y videoclips junto a artistas de la talla de: Bizarrap, Trueno y J Balvin

Esta intensa actividad en la industria del videoclip comercial la alternaba con su verdadera pasión: el desarrollo de cortometrajes y largometrajes dentro del circuito de cine independiente argentino , donde cosechó elogios por su mirada autoral.

Los detalles del trágico siniestro aéreo en Río de Janeiro

El fatídico episodio que cobró la vida de los dos jóvenes profesionales argentinos ocurrió este domingo por la tarde en la zona costera de Recreio dos Bandeirantes, un distrito residencial ubicado en la zona oeste de Río de Janeiro.

Según los reportes preliminares de la Fuerza Aérea Brasileña y el cuerpo de bomberos, dos aeronaves de ala rotativa colisionaron en pleno vuelo por motivos que aún son materia de investigación pericial.

Las tareas de rescate e identificación de los cuerpos se desarrollaron bajo un estricto protocolo judicial. Con la confirmación de las identidades de Vignale y Gaspar Prim Díaz ("Gaspi"), la Cancillería argentina y el consulado en Río de Janeiro comenzaron a coordinar la asistencia legal y operativa a las familias de ambos jóvenes para agilizar los trámites de repatriación en medio de esta inesperada tragedia.