Tragedia en Estados Unidos: murieron doce personas en un accidente aéreo

La avioneta se estrelló en Misuri y, según la información oficial, no hubo sobrevivientes. El accidente se registró cerca de las 11:30 (hora local).

El accidente se produjo en las cercanías del Aeropuerto Conmemorativo de Butler.

Doce personas fallecieron este domingo tras protagonizar un accidente aéreo en la ciudad de Butler, en Misuri, Estados Unidos. Según informaron desde la Patrulla de Caminos del Estado (MSHP, por sus siglas en inglés), no hubo sobrevivientes.

De acuerdo a la información oficial, el hecho ocurrió en las cercanías del Aeropuerto Conmemorativo de Butler cuando una avioneta -que transportaba a varios paracaidistas del centro de caída libre Skydive Kansas City- que acababa de despegar no pudo ganar altitud. En esa situación, giró hacia la izquierda y finalmente terminó estrellándose.

Dennis Jacobs, gerente del aeropuerto, informó que el hecho se registró alrededor de las 11:30 (hora local).

Accidente aéreo en Misuri Gentileza De momento no hay mayores precisiones sobre el motivo por el cual se produjo el accidente. En ese sentido, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, en inglés) dijo estar recabando información para dilucidar todos los detalles.