Tragedia aérea en Brasil: una multa previa y dudas por el choque que mató a Gaspi y Lucas Vignale

Luego de la tragedia aérea de este domingo en Brasil , donde aún hay muchas dudas respecto al accidente, se conoció en las últimas horas que uno de los propietarios de las aeronaves que chocaron en Río de Janeiro ya había recibido una multa de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) local .

Según el medio local g1, el helicóptero registrado a nombre de la empresa Turfik Comércio de Frutas LTDA , a nombre de Oswaldo de Luca Filho, dueño del Bell Helicopter 206B con matrícula PP-MAC, fue sancionado en julio de 2025 por negarse a entregar libros, documentos contables y otra información requerida por inspectores de la ANAC.

A raíz de esto, el empresario debió pagar una multa mínima de 8000 reales, al tratarse de la primera notificación de este tipo, equivalente aproximadamente a 1580 dólares.

La Fuerza Aérea Brasileña informó que la segunda aeronave que participó del accidente era un Airbus H125 con matrícula PR-DJJ. Ese helicóptero está registrado a nombre del empresario Mauricio da Cunha e Silva Espíndola Dias, propietario de empresas en Río de Janeiro y São Paulo.

El impacto entre los dos helicópteros dejó seis muertos, entre ellos los argentinos Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, y el productor audiovisual Lucas Vignale. Según precisó el portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, la colisión desintegró parcialmente las estructuras de ambas aeronaves y provocó la caída de piezas metálicas, hélices y fragmentos de fuselaje sobre calles y fachadas de edificios residenciales.

Accidente Brasil Helicópteros

El choque también generó un incendio que destruyó por completo unos veinte automóviles eléctricos estacionados en el área. Pese a la magnitud del siniestro y a los daños registrados en balcones y ventanas de inmuebles cercanos, no se reportaron víctimas civiles ni heridos en tierra. Una cámara de seguridad captó los instantes posteriores a la colisión de helicópteros, incluido el descenso descontrolado de una de las aeronaves antes de la explosión.

Qué investigan

La Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil y los especialistas del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos iniciaron las pericias para determinar qué provocó la colisión. Los investigadores analizan los restos de ambas aeronaves y reconstruyen los movimientos previos al impacto para establecer si existió una falla técnica, un error humano o alguna otra circunstancia que explique cómo dos helicópteros que realizaban vuelos regulares terminaron chocando en pleno aire.

En paralelo, la Policía Civil de Río de Janeiro abrió una causa para acompañar la investigación técnica y determinar eventuales responsabilidades por el hecho. Hasta el momento, no se informó una hipótesis oficial sobre el origen del accidente ni una relación confirmada entre la multa previa aplicada a Filho y el siniestro ocurrido en Río de Janeiro.