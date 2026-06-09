Un voraz incendio destruyó un local y causó daños a otros comercios en Puente del Inca

El incendio inició durante la madrugada en un local ubicado sobre la Ruta 7. Bomberos trabajaron durante varias horas para controlar las llamas.

Un violento incendio se desató durante la madrugada en la zona de Puente del Inca y provocó importantes daños en varios locales comerciales ubicados sobre la Ruta 7. Las llamas iniciaron en un local y rapidamente se esparcieron hacia otros. Pese a la magnitud del incendio no se registraron heridos.

De acuerdo con información policial, el siniestro ocurrió a las 00 y fue reportado mediante un llamado a la línea de emergencia 911, lo que motivó un amplio despliegue de personal de Bomberos de Cuartel Central, Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y miembros de Gendarmería Nacional.

Las llamas se esparcieron hacia otros locales Según la información oficial, las llamas comenzaron en un local dedicado a la venta de artesanías y, debido a su intensidad, se propagaron rápidamente hacia comercios cercanos.

Como consecuencia del fuego, el local donde se originó el incendio sufrió pérdidas totales. Además, una cafetería ubicada en las inmediaciones registró daños parciales, mientras que otro comercio presentó afectaciones menores.

Una vez controlado el foco ígneo, los equipos de emergencia continuaron trabajando en tareas de enfriamiento para evitar posibles reactivaciones.