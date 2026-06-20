Impactante: se lesionó cerca del Cerro Arco y tuvo que ser rescatado en helicóptero

Un operativo de rescate tuvo lugar en las inmediaciones del Cerro Arco luego de que un hombre sufriera lesiones mientras realizaba deporte por la zona.

La víctima fue trasladada desde las inmediaciones del Cerro Arco hasta la Base Cóndor, donde luego fue derivado al Hospital Italiano.

Un hombre de 33 años fue rescatado este sábado por personal de la Patrulla de Rescate de Alta Montaña y del Cuerpo de Aviación Policial luego de haber sufrido lesiones mientras realizaba una actividad de training en las inmediaciones del Cerro Arco. El sujeto fue evacuado en helicóptero y posteriormente trasladado al Hospital Italiano.

Cómo fue el operativo de rescate en el Cerro Arco Según el reporte policial, el procedimiento se inició cerca de las 16:50, cuando un llamado ingresado al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) alertó sobre la presencia de una persona lesionada detrás del Cerro Arco.

Ante la dificultad que representa el acceso al lugar, se montó un operativo conjunto entre la Unidad Patrulla de Rescate de Alta Montaña (Upram) y el Cuerpo de Aviación Policial (CAP), que dispuso el despliegue del helicóptero Halcón I con rescatistas y personal médico a bordo.