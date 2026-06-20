Impactante: se lesionó cerca del Cerro Arco y tuvo que ser rescatado en helicóptero
Un operativo de rescate tuvo lugar en las inmediaciones del Cerro Arco luego de que un hombre sufriera lesiones mientras realizaba deporte por la zona.
Un hombre de 33 años fue rescatado este sábado por personal de la Patrulla de Rescate de Alta Montaña y del Cuerpo de Aviación Policial luego de haber sufrido lesiones mientras realizaba una actividad de training en las inmediaciones del Cerro Arco. El sujeto fue evacuado en helicóptero y posteriormente trasladado al Hospital Italiano.
Cómo fue el operativo de rescate en el Cerro Arco
Según el reporte policial, el procedimiento se inició cerca de las 16:50, cuando un llamado ingresado al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) alertó sobre la presencia de una persona lesionada detrás del Cerro Arco.
Ante la dificultad que representa el acceso al lugar, se montó un operativo conjunto entre la Unidad Patrulla de Rescate de Alta Montaña (Upram) y el Cuerpo de Aviación Policial (CAP), que dispuso el despliegue del helicóptero Halcón I con rescatistas y personal médico a bordo.
Tras localizar a la víctima, se procedió a su rescate y evacuación por vía aérea hasta la Base Cóndor. Desde allí, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) completó el operativo con el traslado al Hospital Italiano, donde quedó bajo atención médica especializada. El diagnóstico preliminar indicó que el hombre sufrió un esguince en ambos tobillos y una probable fractura por avulsión del quinto metatarsiano izquierdo.