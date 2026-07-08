Neuquén: un joven murió tras caer 50 metros por un barranco en Andacollo

Un joven de 20 años murió durante la madrugada de este miércoles en Neuquén , luego de que el vehículo que conducía se despistara y cayera por un barranco de entre 40 y 50 metros sobre la Ruta Provincial 43, a unos tres kilómetros del ingreso a Andacollo.

La víctima fue identificada como Lautaro Morales. Según los primeros datos de la investigación, el automóvil circulaba por una zona cordillerana de curvas pronunciadas cuando el conductor perdió el dominio del rodado y terminó precipitándose al vacío.

En el auto viajaban otros tres jóvenes, todos oriundos de Andacollo. Una joven sufrió lesiones y un fuerte golpe en el tórax, por lo que fue trasladada al hospital local y luego derivada a Chos Malal para realizar estudios de mayor complejidad. Los dos ocupantes que viajaban en el asiento trasero lograron salir por sus propios medios y resultaron ilesos.

El comisario Mariano Jara, de la División Chos Malal, explicó que el vehículo realizó varios zigzags antes de salirse de la calzada. “Es una zona de montaña, con curvas y precipicios. El conductor perdió el control y el auto cayó por el barranco dando tumbos”, indicó el jefe policial.

Durante la caída, Morales salió despedido del vehículo y fue hallado sin signos vitales a unos 12 metros del rodado. Los investigadores intentan determinar si el exceso de velocidad, las características del terreno o el uso del cinturón de seguridad influyeron en el desenlace fatal.

De acuerdo con los testimonios recabados, los cuatro jóvenes regresaban de un mirador ubicado en la Cordillera del Viento, donde habían pasado parte de la noche.

Dolor y condolencias

La Municipalidad de Andacollo confirmó oficialmente el fallecimiento y expresó sus condolencias a la familia. “Acompañamos a sus seres queridos en este momento de profundo dolor”, señaló el comunicado.

En las redes sociales, vecinos y amigos multiplicaron los mensajes de despedida y apoyo a la familia Morales. En una localidad pequeña donde todos se conocen, la noticia generó una fuerte conmoción.

La causa quedó en manos de la Fiscalía, que ordenó pericias técnicas para reconstruir la mecánica del accidente y establecer las circunstancias que provocaron la caída del vehículo.