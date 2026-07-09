La reina que encabeza las denuncias por desbordes cloacales: quién es Caquita Calvente I

Desde Los Corralitos encabezaron la marcha por el agua junto a su "reina de la Cloaca". Una protesta creativa para visibilizar los desbordes cloacales.

Caquita Calvente I, reina provincial de La Cloaca "elegida por los vecinos de Los Corralitos, Puente de Hierro y Lavalle en medio de la crisis por los desbordes cloacales que castiga a Guaymallén", encabezó este jueves la movilización convocada por las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP), que bajo la consigna "Sin agua no hay independencia".

Se trata de una especie de "performance" que encontraron las y los vecinos para explicar con creatividad la espantosa situación que se vive. Denuncian "problemas vinculados a los derrames cloacales" y exigen respuestas a la situación que atraviesan Corralitos, Lavalle y Puente de Hierro.

Julieta Caballero - MDZ "Esto ya no es un tema que le compete al departamento de Guaymallén" Hace algunas semanas, la reina junto con vecinas y vecinos de la zona que hoy encabezaron la movilización en defensa del agua pura, explicaron a MDZ por qué decidieron llevar el reclamo hasta Casa de Gobierno. "Nos hemos acercado a Casa de Gobierno con un petitorio a Ambiente y al gobernador Cornejo, para exigirle que declare esta situación como una emergencia provincial, porque esto ya no es un tema que le compete al departamento de Guaymallén. Esta problemática se está dando a florecer en todos los departamentos", explicó Caquita Calvente I.

La reina detalló además el trabajo que vienen realizando junto a los vecinos para documentar la magnitud del daño ambiental: "En Lavalle hay piletones de residuos cloacales y ayer también apareció un video con drones, donde hay una investigación muy profunda que venimos haciendo en la zona que rodea lo que era la Laguna del Viborón, en el límite entre Guaymallén, Lavalle y Maipú. Se le llama la Ciénaga de los Muertos, porque son hectáreas y hectáreas llenas de residuos cloacales. Entonces necesitamos que el gobierno se haga cargo y que asuma esto como una emergencia provincial".

Consultada sobre los problemas concretos que enfrentan a diario, fue contundente: "La desvalorización de las propiedades, los problemas de salud, problemas estructurales en las viviendas, problemas emocionales, porque también nos está afectando, porque estamos todos los días viendo a ver qué nos espera al día siguiente, con qué nos vamos a encontrar".