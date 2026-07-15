Nuevo aumento de colectivos en el AMBA: cuánto cuesta el boleto desde hoy y en qué líneas rige

El Gobierno nacional aplicó el último tramo del incremento escalonado para las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional.

El boleto mínimo sube a $742,81 para usuarios con tarjeta SUBE registrada.

Desde este miércoles 15 de julio, viajar en transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es más caro. El Gobierno de Javier Milei puso en marcha un nuevo aumento del 2% en las tarifas de colectivos, completando así el esquema de subas consecutivas que la Secretaría de Transporte había proyectado a mediados de mayo. Con este último tramo, el boleto de colectivo acumula un incremento del 6% en el trimestre.

Tarifas de colectivos en el AMBA: cómo quedan los nuevos valores El cuadro tarifario que rige a partir de hoy varía según la distancia del recorrido. Aquellos usuarios que tengan su tarjeta SUBE debidamente registrada abonarán los siguientes montos:

Boleto mínimo (de 0 a 3 km): $742,81 (antes $728,28)

Tramo de 3 a 6 km: $861,66

Tramo de 6 a 12 km: $1.002,80

Tramo de 12 a 27 km: $1.151,36

Más de 27 km: $1.337,06 Quienes utilicen una tarjeta SUBE sin nominalizar (no registrada a su nombre) deberán afrontar tarifas sensiblemente más elevadas, manteniendo la penalidad y la proporción de los meses previos.

Qué líneas de colectivos aumentan sus pasajes La medida dispuesta por la Secretaría de Transporte impacta directamente sobre las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional. El listado completo de las líneas afectadas es el siguiente:

Líneas: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195. Qué pasa con las tarifas de trenes en el AMBA Juan Mateo Aberastain/MDZ A diferencia de los colectivos, el sistema de ferrocarriles metropolitanos se rige por un cronograma de actualización distinto.