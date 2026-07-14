Ganadería: el proyecto que busca redefinir la agenda ganadera argentina con una mirada de futuro

A mayor producción, menor intensidad de GEI. Bajo esta mirada se desarrolla en Argentina el proyecto Ganadería Posible, una iniciativa que busca fortalecer la ganadería bovina de carne mediante una agenda propia, orientada a producir más y mejor, alineada con los desafíos ambientales y productivos internacionales.

Una agenda para la ganadería del futuro Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Climate & Clean Air Coalition, y lo lidera la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA). La idea es incentivar a la ganadería bovina de carne buscando producir más y mejor, alineados con la reducción de la intensidad de las emisiones de metano que se pide a nivel mundial, pero instalando una agenda propia.

En la Jornada “Tranqueras abiertas” organizada por Crea Región Sur de Santa Fe en el Establecimiento Hilda’s OCHA SA en El Trébol, el Ing. Agr. Pablo Cañada, analista en la Unidad de Investigación y Desarrollo de CREA, y del Área de Gestión Ambiental de la FAUBA, presentó el proyecto ante cientos de productores.

“Ganadería Posible persigue el objetivo de entregarle al Gobierno Nacional, más precisamente a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, una hoja de ruta que indique el camino hacia donde podemos conducir la ganadería del país. Es una hoja de ruta hacia adelante, hay proyectos que ya están corriendo como Visec, en el cual no tenemos injerencia. En Ganadería Posible los productores tienen voz y están invitados a participar con sus propuestas y miradas para buscar un camino productivo y sustentable para la actividad. Esto está alineado con la agenda internacional donde tenemos un desafío y una oportunidad. El desafío consiste en poder mostrar cómo es la ganadería en Argentina y la oportunidad consiste en estar alineados con las políticas internacionales, pero con nuestra propia agenda”.

Cómo se miden las emisiones en la producción “Por ejemplo cuando se habla de metano y de intensidad de gases de efecto invernadero, nosotros lo tomamos, pero no como la única métrica a considerar. Cuando uno habla de emisión se incluyen los gases que van hacia la atmósfera como los que se secuestran en suelos o en otros sumideros. La intensidad implica conocer cuántos de esos gases de efecto invernadero (GEI) se producen por una unidad de producto. En nuestro caso eso es GEI por cada kilo de carne producida. Y si además tenemos buenos sumideros, baja la emisión medida. Tenemos que lograr nuestros propios datos, esto le va a permitir al Gobierno defender con números y propuestas la agenda ganadera argentina”.