Cómo será el cumpleaños de Morena Rial desde la cárcel: triste festejo y pocas visitas

Entre amigas detenidas y compromisos laborales, el círculo íntimo de Morena Rial se redujo al mínimo en una fecha clave.

El presente de Morena Rial dio un giro dramático y la encuentra hoy en su momento más solitario. Tras cumplirse cuatro meses desde su última detención, la mediática se prepara para soplar las velitas este 8 de febrero en la Unidad 51 del penal de Magdalena.

morena rial portada Morena Rial pasará su primer cumpleaños en el Penal de Magdalena tras cuatro meses de detención. Archivo MDZ Según reveló Facundo Ventura en La mañana con Moria, el festejo distará mucho de las celebraciones VIP a las que estaba acostumbrada: por el momento, el único que confirmó su presencia en el penal es su letrado, Martín Leiro, dejando en evidencia un aislamiento que preocupa a su entorno.

La terrible situación que vive Morena Rial durante sus días en prisión La red de contención más cercana a Morena Rial se desmoronó por completo durante las últimas semanas y debido tanto al comportamiento de la mediática y el hecho de pasar sus días en la cárcel. Con esta terrible situación, Alejandro Cipolla manifestó su preocupación constante por el caso ya que falta "una resolución clara y definitiva sobre su situación procesal".

Morena Rial (1) Martín Leiro, abogado de Morena, será el único visitante confirmado para la jornada de su cumpleaños. @moreerial A esto, se le suma que las amistades más cercanas a Morena Rial tampoco podrán estar presentes en el festejo de cumpleaños. Evelyn, una de sus mejores amigas, también fue arrestada y la otra confidente suele tener viajes los días domingos por motivos laborales asi que dio un rotundo no en cuanto a visitarla por la fecha especial.

morena rial carcel El entorno de amigas de Morena se desintegró tras nuevas detenciones y complicaciones laborales. Archivo MDZ En cuanto al vínculo con Jorge Rial, la frialdad es el denominador común. Si bien el periodista solo asistió a la cárcel en una ocasión, Martín Leiro aclaró que el conductor "está atento a las necesidades de su hija" y responde de forma inmediata ante cualquier requerimiento material o financiero.