Cómo será el cumpleaños de Morena Rial desde la cárcel: triste festejo y pocas visitas
Entre amigas detenidas y compromisos laborales, el círculo íntimo de Morena Rial se redujo al mínimo en una fecha clave.
El presente de Morena Rial dio un giro dramático y la encuentra hoy en su momento más solitario. Tras cumplirse cuatro meses desde su última detención, la mediática se prepara para soplar las velitas este 8 de febrero en la Unidad 51 del penal de Magdalena.
Según reveló Facundo Ventura en La mañana con Moria, el festejo distará mucho de las celebraciones VIP a las que estaba acostumbrada: por el momento, el único que confirmó su presencia en el penal es su letrado, Martín Leiro, dejando en evidencia un aislamiento que preocupa a su entorno.
La red de contención más cercana a Morena Rial se desmoronó por completo durante las últimas semanas y debido tanto al comportamiento de la mediática y el hecho de pasar sus días en la cárcel. Con esta terrible situación, Alejandro Cipolla manifestó su preocupación constante por el caso ya que falta "una resolución clara y definitiva sobre su situación procesal".
A esto, se le suma que las amistades más cercanas a Morena Rial tampoco podrán estar presentes en el festejo de cumpleaños. Evelyn, una de sus mejores amigas, también fue arrestada y la otra confidente suele tener viajes los días domingos por motivos laborales asi que dio un rotundo no en cuanto a visitarla por la fecha especial.
En cuanto al vínculo con Jorge Rial, la frialdad es el denominador común. Si bien el periodista solo asistió a la cárcel en una ocasión, Martín Leiro aclaró que el conductor "está atento a las necesidades de su hija" y responde de forma inmediata ante cualquier requerimiento material o financiero.
Lejos de las cámaras, el lujo y las polémicas mediáticas, el mayor deseo de Morena Rial para este cumpleaños será, sin dudas, el anuncio de una excarcelación que le permita reencontrarse con sus hijos y cerrar este capítulo oscuro de su vida.