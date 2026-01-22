En video: así intentaban comprar las amigas de Morena Rial con tarjetas robadas

La hija de Jorge Rial sigue detenida en Magdalena mientras la policía desbarata una banda de amigas que operaba en balnearios bonaerenses.

El insólito intento de las amigas de Morena Rial para robar. / Captura América TV

El complejo presente judicial de Morena Rial suma un nuevo y oscuro capítulo que complica su situación. Mientras la mediática cumple tres meses tras las rejas en la Unidad 51 de Magdalena, el foco se trasladó ahora a su círculo íntimo.

Las amigas de Morena Rial intentaron comprar con tarjetas robadas. Recientemente, dos de sus amigas fueron capturadas tras una serie de ilícitos en la Costa Atlántica, donde habrían utilizado plásticos robados para realizar consumos en comercios locales, dejando un rastro digital que resultó clave para los investigadores.

En las cámaras de seguridad: el modus operandi de las amigas de Morena Rial La investigación policial dio un paso fundamental gracias a los registros de un supermercado en La Lucila del Mar. Según se reveló en América Noticias, las grabaciones muestran a las mujeres operando en la línea de cajas.

morena rial portada Morena Rial permanece alojada en el penal de Magdalena bajo una fuerte imputación por robos. Archivo MDZ El periodista Javier Díaz brindó precisiones sobre la facilidad con la que circulaban: “Las tarjetas hoy tienen contactless, hoy no presentás DNI, salvo que el comerciante lo pida. Las mujeres quedaron grabadas también en las cámaras de seguridad de estos comercios y cómo se iba. Intentaban estafar y hoy están detenidas”.

portada amigas morena rial Las cámaras de seguridad del supermercado en La Lucila del Mar fueron determinantes para identificar a las estafadoras. Captura América TV Sebastián, el propietario del comercio damnificado, brindó su testimonio y relató lasorpresa que se llevó: "Yo estaba en mi casa y me llama la policía que quería ver los videos de las cámaras que tenían que detectar un movimiento a las 3 de la tarde". Tras facilitarle el material a la fuerza de seguridad, el dueño del local recién tomó dimensión al ser consultado por la prensa: "Hasta el día de hoy que me llamaron ustedes y me dijeron que eran las personas estas, las amigas de Morena Rial".