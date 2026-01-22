En video: así intentaban comprar las amigas de Morena Rial con tarjetas robadas
La hija de Jorge Rial sigue detenida en Magdalena mientras la policía desbarata una banda de amigas que operaba en balnearios bonaerenses.
El complejo presente judicial de Morena Rial suma un nuevo y oscuro capítulo que complica su situación. Mientras la mediática cumple tres meses tras las rejas en la Unidad 51 de Magdalena, el foco se trasladó ahora a su círculo íntimo.
Recientemente, dos de sus amigas fueron capturadas tras una serie de ilícitos en la Costa Atlántica, donde habrían utilizado plásticos robados para realizar consumos en comercios locales, dejando un rastro digital que resultó clave para los investigadores.
En las cámaras de seguridad: el modus operandi de las amigas de Morena Rial
La investigación policial dio un paso fundamental gracias a los registros de un supermercado en La Lucila del Mar. Según se reveló en América Noticias, las grabaciones muestran a las mujeres operando en la línea de cajas.
El periodista Javier Díaz brindó precisiones sobre la facilidad con la que circulaban: “Las tarjetas hoy tienen contactless, hoy no presentás DNI, salvo que el comerciante lo pida. Las mujeres quedaron grabadas también en las cámaras de seguridad de estos comercios y cómo se iba. Intentaban estafar y hoy están detenidas”.
Sebastián, el propietario del comercio damnificado, brindó su testimonio y relató lasorpresa que se llevó: "Yo estaba en mi casa y me llama la policía que quería ver los videos de las cámaras que tenían que detectar un movimiento a las 3 de la tarde". Tras facilitarle el material a la fuerza de seguridad, el dueño del local recién tomó dimensión al ser consultado por la prensa: "Hasta el día de hoy que me llamaron ustedes y me dijeron que eran las personas estas, las amigas de Morena Rial".
El informe detalla que las sospechosas habrían intentado realizar transacciones de alto valor previamente, las cuales fueron denegadas por los sistemas de seguridad bancarios. Ante el fracaso, optaron por gastos mínimos para validar el funcionamiento del plástico. "Así que calculo que las compras grandes se las rechazaron y por ahí una pequeña no, pero así fue. No gastaron ni seis mil pesos", concluyó el dueño del súper sobre la maniobra fallida.