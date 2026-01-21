La hija de Jorge Rial se volvió tendencia por la reacción que tuvo al enterarse de la detención de su mejor amiga.

Luego de un fuerte operativo policial, cayó una banda delictiva que fue acusada de cometer robos en hogares de la Costa Atlántica. Allí detuvieron a cinco personas y una de ellas es nada más ni nada menos que amiga de Morena Rial.

Se trata de Evelyn Denise Martínez, su mejor amiga y la persona presentada como garante para su alojamiento. Morena quiso ayudar y le pidió a Alejandro Cipolla que sea el abogado defensor y la respuesta del letrado fue negativa.

En el programa de Sergio Lapegüe mostraron las llamativas publicaciones que realizó Morena Rial tras lo sucedido con su amiga y sorprendieron a todos: "Si la odian, me odian, si me odian, la odian, y eso define nuestra amistad".

Los llamativos posteos de Morena Rial tras la detención de su amiga Los llamativos posteos de Morena Rial tras la detención de su amiga: "Las rejas no..." Luego hizo un segundo posteo donde expresó: "Después de la tormenta sale el sol para todos y, pase lo que pase, las rejas no son para siempre". Cabe destacar que no son posteos escritos por ella, sino que los reposteó de otras cuentas.