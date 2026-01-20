Detuvieron a la mejor amiga de Morena Rial por robar casas y los detalles son graves

Ayelén Agustina Soplan, abogada y amiga de Morena Rial, fue detenida en Costa del Este, acusada de integrar una banda que robó casas en enero.

Un operativo de la Policía Bonaerense permitió desbaratar a una presunta banda delictiva acusada de cometer robos en viviendas de la Costa Atlántica bajo la modalidad conocida como escruche. El procedimiento fue Costa del Este y se detuvo a cinco personas, entre ellas Ayelén Agustina Soplan, conocida por su estrecha relación con Morena Rial.

La investigación se inició a partir de al menos tres denuncias radicadas durante el mes de enero por vecinos y turistas de la zona. Uno de los casos más relevantes fue denunciado el lunes 19 de enero por un hombre de 59 años, comerciante oriundo de La Plata, quien alertó a la policía tras descubrir que habían ingresado a la vivienda que alquilaba con su familia, ubicada en la calle Los Claveles al 1200.

Según consta en la denuncia, el propietario se ausentó del domicilio por aproximadamente una hora y, al regresar, constató la sustracción de una suma cercana a los 3 millones de pesos en efectivo, una consola PlayStation 5 y un reloj Garmin. Llamó la atención de los investigadores que no se registraran signos de violencia en puertas ni cerraduras, lo que reforzó la hipótesis de un robo cuidadosamente planificado.

Ese hecho se sumó a otras dos presentaciones previas, realizadas el 13 y el 18 de enero, vinculadas a un robo y a una estafa en la misma zona. Con esos datos, la Policía Bonaerense montó un operativo cerrojo que culminó con la interceptación de un vehículo cuando intentaba abandonar Costa del Este.

La detención de la amiga de Morena Rial En el auto viajaban Soplan y otras cuatro personas, identificadas como Brian Rodrigo Contreras (32), Eric Sebastián David Cañete (31), Nahuel Leonardo Segovia Guillen (29) y Evelin Denise Martínez (25), todos con domicilio en el conurbano bonaerense. Durante la requisa a los supuestos integrantes de la banda se secuestró dinero en efectivo. También teléfonos celulares y otros elementos considerados clave para la causa.