Revelan de qué trabaja Morena Rial en la cárcel y el sorprendente pedido que hizo para calmar su ansiedad

En LAM, dieron a conocer detalles sobre el trabajo que realiza la hija de Jorge Rial en prisión y el particular pedido que hizo para manejar su ansiedad.

Morena Rial comenzará el 2026 privada de su libertad en la Unidad Penitenciaria de Magdalena, adonde fue derivada hace tres meses luego de no cumplir con las condiciones que la Justicia le había impuesto en el marco de la causa por robos en viviendas de Villa Adelina.

En las últimas horas trascendieron nuevos detalles sobre su presente tras las rejas. Según se informó, la mediática logró incorporarse a una rutina laboral dentro del penal y, además, realizó un pedido particular que estaría vinculado a su estado emocional.

En LAM, dieron a conocer detalles de cómo pasa los días la influencer en la prisión. En LAM, revelaron que, al igual que ocurrió en Nochebuena, la hija de Jorge Rial pasará las fiestas acompañada por una celadora, ya que no comparte celda con otras internas. En el programa que conduce Ángel de Brito, explicaron los motivos de esta determinación especial por parte del servicio penitenciario

"Se trata de una decisión del servicio penitenciario, y sería para evitar que otras presas se aprovechen de la posición de su familia", comentaron en el ciclo que se emite por canal América.

Esto fue lo que contaron en LAM sobre Morena Rial Revelaron Detalles De Cómo Morena Rial Pasa Los Días En La Cárcel En el mismo informe, se recordó también el momento en que Alejandro Cipolla, abogado y amigo personal de Morena, debió apartarse de su defensa tras el fuerte pedido de Jorge Rial. A su vez, detallaron que la joven comenzó a desempeñar tareas dentro del establecimiento: "Desde hace algunos días, Morena trabaja haciendo tareas administrativas, como clasificar libros de la biblioteca y controlar el registro de ingresos".