Revelaron que Morena Rial pasó una amarga Navidad en el penal de Magdalena: "No quiso salir de la celda"

Una jornada marcada por la angustia y el aislamiento caracterizó la reciente festividad de la mediática, quien enfrenta un complejo presente judicial en la provincia.

La atmósfera festiva de la Nochebuena no logró penetrar los muros del centro penitenciario donde la hija del reconocido conductor de TV permanece recluida. Según trascendidos recientes, el estado anímico de Morena Rial se encuentra en un punto crítico, evidenciando el fuerte impacto emocional que genera el encierro durante las fiestas de fin de año. Pese a los intentos previos por integrarse a la rutina de la institución, la realidad de la privación de libertad se impuso con crudeza en esta fecha especial.

El periodista Fede Flowers fue el encargado de difundir los detalles sobre cómo se vivió la jornada puertas adentro. De acuerdo con su reporte, la resistencia a participar de cualquier celebración fue la constante durante gran parte de la velada en la cárcel. “Me cuentan fuentes muy cercanas a ella que anoche fue la peor noche para ella en el penal de Magdalena, que no quiso salir de la celda hasta que una compañera la convenció tipo 23 hs, cenaron sándwiches de miga, carne al horno con ensalada y estaba muy deprimida. Morena entre llantos brindó y se fue a dormir”, detalló el comunicador sobre el triste desenlace de la noche.

La situación legal de la mediática es compleja y se remonta a una investigación iniciada a principios de 2025 por la Fiscalía de San Isidro. Los cargos que pesan sobre Morena incluyen la presunta participación en una organización delictiva dedicada a robos bajo la modalidad de "escruche", un delito tipificado como robo agravado. Esta imputación es la que mantiene a la joven bajo custodia policial mientras el proceso avanza hacia la etapa de juicio oral, donde se determinará su grado de responsabilidad en los hechos mencionados.

En el plano de su defensa, se han producido movimientos estratégicos de último momento para intentar revertir su situación procesal. Tras la salida de su histórico representante legal, Alejandro Cipolla, la estructura de su equipo de abogados se reconfiguró. Actualmente, la estrategia está liderada por el letrado Martín Leiro, a quien se sumó recientemente Marcelo D’Angelo, con el objetivo de reforzar los argumentos legales ante la Justicia en esta etapa decisiva del proceso.