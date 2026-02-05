El ciclo Rock con Vos en Maipú finalizó con un tributo a Soda Stereo en una noche multitudinaria

Después de varias semanas y un verano muy potente, Maipú dio por finalizado uno de los ciclos musicales más importantes y concurridos.

Una de las tantas bandas que la rompió en la última edición de Rock con vos. / Maru Mena

La agenda cultural de Maipú tuvo una última parada obligatoria para los fanáticos de la música nacional. El pasado miércoles, el Teatro Griego Papa Francisco se transformó en el epicentro del rock con el gran cierre del ciclo "Rock con Vos".

ROCK CON VOS - MAIPU - MARU MENA (2) Rock con vos. Manu Mena MDZ Bajo el cielo estrellado del departamento, el Parque Metropolitano Sur recibió a locales y visitantes para una jornada que cumplió con la promesa de nostalgia y potencia sonora. Un detalle que no pasó desapercibido fue el hecho de que la entrada fue libre y gratuita, algo que permitió que el teatro estuviese colmado de personas, así también como ocurrió con las zonas más cercanas dentro del parque.

Los mejores clásicos argentinos bajo las estrellas La grilla de artistas estuvo pensada para recorrer las páginas más doradas de nuestro cancionero. En esta ocasión, la banda Contrareloj comenzó la gran tarde y fue la encargada de homenajear a Los Enanitos Verdes. Tras unos 40 minutos de canto llegó el momento del cambio de banda y subió Gatos en la Ciudad al escenario para revivir la energía de Miguel Mateos.

ROCK CON VOS - MAIPU - MARU MENA (3) Rock con vos. Manu Mena MDZ Por su parte, Todo Pasa pasó como un gran torbellino por el Teatro Griego con la mística piojosa y las mejores canciones de la banda liderada por Ciro Martínez,: Los Piojos. Para terminar una noche totalmente inolvidable, el gran tributo Bokanegra cerró el círculo con los himnos inmortales de Soda Stereo.

ROCK CON VOS - MAIPU - MARU MENA (5) Rock con vos. Manu Mena MDZ El evento no se limió solo a lo auditivo, ya que se ha diseñó una experiencia integral para disfrutar en el predio. El espacio se organizó con un sector gastronómico exclusivo compuesto por variados food trucks, ideales para acompañar la música con diferentes opciones de comida y bebida.