El batacazo de Mario Pergolini en el rating le trajo una muy mala noticia a Beto Casella

Mario Pergolini regresó este lunes a la televisión con una segunda temporada de su programa Otro día perdido (eltrece), y el legendario conductor logró una notable performance en el rating . En horario simultáneo, también en el prime time, Beto Casella recibió un duro revés en materia de audiencia con BTV (América), el ciclo de resumen que recorre lo más destacado del día en la pantalla chica, y que acusó el impacto directo en el cara a cara con la propuesta del ex CQC.

Con Luisana Lopilato como primera invitada estelar, y secundado por sus laderos Agustín "Rada" Aristarán y Evelyn Botto, Pergolini consiguió un promedio de 6.6 puntos de rating en el debut de este segundo año del late night que conquistó al gran público.

En la competencia directa con el segundo tramo de Gran Hermano (Telefe), Otro día perdido quedó en el segundo lugar ya que el reality midió en el mismo horario 12.0 puntos de rating . Más allá de la diferencia en los números, lo de Mario Pergolini puede catalogarse como un auténtico batacazo si tenemos en cuenta que en 2025 el estreno de su programa había promediado 5.7.

A lo largo de la hora y 36 minutos que se extendió la emisión de Otro día perdido, el ciclo logró imponerse sobre rivales de canal América como BTV y Polémica en el bar, sobrepasando además a propuestas de El Nueve como TLN Denuncia y Bienvenidos a ganar.

El competidor que quedó más dañado en el nuevo escenario de duelo en el prime time fue Beto Casella , con BTV alcanzando el magro promedio 1.0 de rating , igualando la medición más baja en lo que va del andar de este envío desde su reciente estreno.

Pero ese no fue el único golpe que recibió Casella, ya que este lunes Bendita (El Nueve), el programa que el conductor abandonó a fines de 2025 tras dos décadas como líder, alcanzó 3.0 puntos de rating, consagrándose como lo más visto del canal en la apertura de la semana.

Evidentemente, hay dos focos de complicación para Beto Casella. Por un lado, el formato de BTV es demasiado similar al de Bendita y el público sigue eligiendo la propuesta que estableció como clásico El Nueve. Por otro, el horario de las 22 que ocupa en la grilla de América, es la franja más compleja, en la que debe medirse con tanques de Telefe como Pasapalabra y Gran Hermano, sumando además la confrontación con eltrece y sus apuestas Es mi sueño y Otro día perdido.

Por último, hay que remarcar que este lunes Casella no sólo cayó ante Pergolini, sino que también fue duplicado en la competencia directa por Bienvenidos a ganar (El Nueve), que hizo 2.0 puntos de rating.