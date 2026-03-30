Cristina Pérez cortó una entrevista con un adolescente que dio una pista sobre el asesinato en la escuela de Santa Fe: "Perdónenme"

En medio de un móvil desde San Cristóbal, la conductora explicó por qué optó por interrumpir la nota con un chico que presenció el asesinato de su compañero Ian Cabrera.

Cristina Pérez presentó este lunes un móvil desde San Cristóbal, Santa Fe, en el que una cronista de LN+ entrevistó a un adolescente que presenció el momento en que un compañero de escuela fue brutalmente asesinado por otro estudiante.

Según el testimonio, el alumno contó que estaba junto a un amigo y en un primer momento pensaron que las detonaciones eran chapas o un petardo. Por una cuestión legal, Pérez eligió como nombre de fantasía "Juan" para dialogar con el entrevistado, quien dijo tener 13 años, y contó que el agresor disparó con un arma que pertenecería al abuelo e ingresó a la escuela en el estuche de una guitarra.

Cuando la conductora le consultó al adolescente si piensa que el autor del hecho calculó el momento previo al izamiento de la bandera para abrir el fuego, la respuesta que recibió fue: "No creo, porque él seguramente estaba esperando en el baño a un compañero que le estaba haciendo bullying, para encerrarlo y matarlo ahí, pero justo entró Ian y lo descubrió con el arma, entonces tuvo que matar a Ian; y después empezar a disparar".

Por otro lado, el estudiante le contó a Cristina Pérez que para huir de la balacera desatada en el colegio Mariano Moreno, ubicado en la localidad de San Cristóbal, Santa Fe, tuvo que saltar una pared.

Cristina Pérez interrumpió un móvil con un chico que fue testigo del asesinato del estudiante de Santa Fe Cristina Pérez interrumpió un móvil desde la escuela de Santa Fe que vivió horas de horror Abrumada por la contundencia del testimonio. la conductora le dijo al entrevistado que los padres y profesores harán lo mejor para acompañar al alumnado en este desgarrador momento. Acto seguido, Pérez optó por ponerle final al móvil.