Video: así hostigaban al alumno que asesinó a un compañero en una escuela de Santa Fe

Un video viral muestra una presunta agresión al tirador y abrió una nueva línea en la investigación.

La provincia de Santa Fe continúa conmocionada por un ataque en una escuela que dejó una víctima fatal. Este lunes por la mañana, un alumno de 15 años fue al colegio armado y disparó contra sus compañeros. Producto del ataque, un joven de 13 murió, mientras que otros dos menores resultaron heridos.

En las últimas horas se viralizó un video que refuerza uno de los rumores que comenzó a circular sobre el tirador. Algunas versiones indican que el chico sufría de bullying y en las imágenes se puede ver una de las supuestas agresiones que sufría el joven. En el video se ve a un compañero que le pateó la silla mientras dormía.

Sin embargo, los padres de varios alumnos coincidieron que no había ningún indicio que hiciera sospechar del atacante, ya que era buen compañero y tenía buenas notas.

Video: las agresiones que sufría el tirador ataque armado santa fe alumno En el marco de una conferencia de prensa brindada este mediodía desde la ciudad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, José Goity, titular de la cartera de Educación en Santa Fe, aseguró que el atacante no cuenta con antecedentes de violencia en el sistema educativo. Sin embargo, informó que el tirador padece una situación familiar compleja. “Sabemos que sufría una situación intrafamiliar, en el ámbito privado muy compleja que atravesaba a la madre y a la familia”, señaló.

El trágico hecho La terrible secuencia ocurrió el lunes por la mañana en la localidad santafesina de San Cristóbal. Un alumno de la Escuela Normal Mariano Moreno fue armado a la institución y disparó contra sus compañeros.