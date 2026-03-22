Mirtha Legrand apuntó de forma picante contra Miguel del Sel en pleno programa: "Sos..."

La conductora de El Trece descolocó a Miguel del Sel mientras se encontraban en vivo con una frase que sorprendió a todos.

Mirtha Legrand es una de las conductoras de nuestra televisión que no tiene miedo a la hora de preguntar o decirle diversas cosas a sus invitados. El sábado 21 de marzo por la noche, la diva de El Trece no tuvo filtros y la víctima fue Miguel del Sel, integrante de Midachis.

Todo ocurrió cuando el artista hablaba de su juventud y en un momento la conductora decidió interrumpirlo y llevarlo para el terreno amoroso. Mirtha le consultó cómo estaba su corazón y allí él fue contundente con la respuesta.

"No, ando solo. Picoteo", expresó Miguel del Sel sobre su vida de soltero. Ante esta frase, Legrand no dudó en ir al hueso y, luego de las risas de sus invitados, ella arremetió con una frase que se viralizó rápidamente en redes.

La frase filosa de Mirtha Legrand que descolocó a Miguel del Sel Mirtha Legrand le lanzó una filosa frase a Miguel del Sel en pleno programa y se volvió viral "Sos mujeriego", expresó de manera directa y sin vueltas, lejos de negarlo, Del Sel tan solo soltó una sonrisa y quien si habló fue Dady Brieva. El actor no dudó en mandar al frente a su compañero de forma tajante: "Muy mujeriego, Mirtha... da vergüenza".