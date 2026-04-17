BYD eligió Mendoza para presentar la SHARK, su nueva pickup híbrida enchufable

En un exclusivo encuentro realizado en la Estancia El Totoral, Mendoza, BYD presentó de manera oficial su nueva pickup Shark a periodistas especializados, concesionarios, clientes e influencers del mundo automotor. La jornada incluyó pruebas de manejo en distintos terrenos, donde los asistentes pudieron experimentar de primera mano las capacidades del modelo.

Desde la marca, el Country Manager de BYD, Cristian Kimelman, destacó la importancia del lanzamiento. “Hoy es un día muy especial para nosotros porque después de seis meses del desembarco de BYD en la Argentina, estamos dando un paso muy importante con el lanzamiento de la Shark. Entramos a un segmento muy tradicional y competitivo, y estamos confiados en ofrecer un producto único”, señaló.

Kimelman subrayó que la pickup “combina potencia relevante para el segmento, eficiencia gracias a la tecnología DMO y el confort de una cabina superior, especialmente pensada para los pasajeros traseros”. Además, destacó la excelente recepción del público: “Ya tenemos más de 300 unidades vendidas y estamos comenzando las entregas en todo el país”.

Por su parte, el fundador de Territorio Yacopini, Adrián “Chino” Yacopini celebró la elección de la provincia como sede del evento regional. “Feliz que BYD nos eligió a Mendoza para el lanzamiento de la Shark en la región. La preventa superó todas las expectativas. Es un producto que viene a competir en un segmento muy fuerte como Hilux, Amarok, S10 y Ford”, expresó.

En este contexto, se destaca el rol de BYD Yacopini como concesionario oficial en Mendoza, siendo el punto de referencia para la marca en la región. Yacopini remarcó además el diferencial tecnológico del modelo: “Tiene mucha tecnología, autonomía, confort e insonorización. Es una camioneta casi perfecta”.

Yacopini remarcó además el diferencial tecnológico del modelo: “Tiene mucha tecnología, autonomía, confort e insonorización. Es una camioneta casi perfecta”.

BYD - YACOPINI - SHARK

La BYD Shark es la primera pickup híbrida enchufable (PHEV) que llega al mercado local y se basa en la plataforma DMO (Dual Mode Off-road), desarrollada para vehículos todoterreno con chasis de largueros y batería integrada. Su propuesta combina desempeño, capacidad de trabajo real y una eficiencia energética inédita en el segmento.

BYD - YACOPINI - SHARK

Perfil técnico completo

Dimensiones y estructura

Largo: 5.457 mm

Ancho: 1.971 mm

Alto: 1.925 mm

Distancia entre ejes: 3.260 mm

Capacidad de carga útil: 835 kg

Capacidad de arrastre (con freno): 2.500 kg

Volumen de caja de carga: 1.450 litros (medidas internas: 1.520 x 1.500 x 517 mm)

Altura libre al suelo (con carga máxima): 210 mm

Ángulos: ataque 31°, salida 19,3°, ventral 30°

La carrocería utiliza un 54% de aceros de alta resistencia y mantiene la robustez tradicional de una pickup con chasis de largueros y travesaños, pero incorpora la batería Blade LFP en posición central para mejorar el centro de gravedad y la rigidez torsional.

BYD - YACOPINI - SHARK

Motorización y rendimiento

La Shark utiliza el sistema Super Hybrid DMO con tres motores:

Motor térmico: 1.5 turbo de 135 kW (181 CV) y 260 Nm

Motor eléctrico delantero: 170 kW (228 CV) y 310 Nm

Motor eléctrico trasero: 150 kW (201 CV) y 340 Nm

Potencia combinada: 321 kW (aprox. 430-435 CV)

Torque combinado: 650 Nm

Tracción: Inteligente AWD (tracción integral)

Aceleración 0-100 km/h: 5,7 segundos

Velocidad máxima: 160 km/h

Autonomía eléctrica pura (NEDC): hasta 100 km

Autonomía combinada (NEDC): hasta 840 km

Consumo mixto: 7,5 L/100 km

La transmisión es el primer sistema EHS (Electric Hybrid System) longitudinal del mundo, con un solo engranaje efectivo y priorización de la propulsión eléctrica en la mayoría de las situaciones. Cuenta con modos de terreno específicos: Arena, Lodo y Nieve, además de los clásicos Sport, Normal y ECO.

Batería y recarga

Tipo: Blade Battery LFP (ultra segura, Cell-to-Chassis)

Capacidad: 29,6 kWh

Tiempo de recarga 30%-80% (DC 40 kW): 20 minutos

Soporta función V2L (Vehicle-to-Load) para alimentar dispositivos externos (hasta 6,6 kW).

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Suspensión y manejo

Suspensión independiente de doble horquilla en ambos ejes (delantera y trasera), lo que otorga un excelente equilibrio entre confort en ruta y capacidad off-road. El sistema de frenos es de discos ventilados en las cuatro ruedas con asistencia inteligente y control de estabilidad ESP.

Tecnología y equipamiento destacado

Pantalla central rotativa de 12,8” con Apple CarPlay y Android Auto

Cuadro de instrumentos digital de 10,25”

Cámara 360° con vista “chasis transparente”

Sistema ADAS completo (control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, alerta de punto ciego, etc.)

Luces LED completas con función follow-me-home

Estribos laterales, rieles en techo y toma de corriente en la caja de carga

Tapizado premium, asientos delanteros con calefacción y ventilación, y cargador inalámbrico de 50 W

BYD - YACOPINI - SHARK

La BYD Shark ya se encuentra a la venta con un precio de u$d 59.900 en la red de concesionarios oficiales de Argentina, contando con BYD Yacopini como referente y concesionario oficial en Mendoza. Este modelo promete convertirse en un emblema del segmento al combinar las prestaciones de una pickup tradicional —robustez y capacidad de trabajo— con la eficiencia, la tecnología de vanguardia y el bajo costo de uso propios de un vehículo híbrido enchufable de última generación.

Tras la experiencia de manejo en Mendoza, los asistentes coincidieron en que la Shark no solo cumple con las expectativas del segmento, sino que las supera en potencia, tecnología y confort.

“El futuro de la movilidad basado en nuevas energías ya llegó”

“Hoy estamos acá para confirmar algo muy claro: que el futuro de la movilidad basado en nuevas energías ya llegó, y no es una promesa, es algo concreto que ya está acá”, remarcó Cristian Kimelman, destacando el crecimiento de BYD en el país en apenas seis meses de operación.

BYD - YACOPINI - SHARK

“Somos la marca número uno en vehículos eléctricos y en híbridos enchufables en Argentina. Además, en marzo ingresamos por primera vez en el Top 10 de la industria automotriz. Es una señal clara de que el cambio ya empezó. No es solo comercial, es estructural”, agregó.