Samsung Galaxy S23 Ultra: un gama alta con un descuento imperdible en Mercado Libre

El Samsung Galaxy S23 Ultra sigue siendo un referente en smartphones premium, ahora, con un descuento del 46% en Mercado Libre.

Uno de los tope de gama de Samsung aparece con una rebaja histórica y cuotas que llaman la atención.

Si bien ya lleva varios años en el mercado, el Samsung Galaxy S23 Ultra sigue imponiéndose como uno de los smartphones más completos del segmento premium. Y ahora, gracias a un descuento del 46% en Mercado Libre, es una oportunidad difícil de ignorar para quienes buscan potencia, autonomía y un sistema de cámaras de primer nivel a un precio accesible.

Walmart-Samsung Galaxy S23 Ultra - Interna 2 Un Smasung con procesador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy garantiza fluidez incluso en tareas exigentes y juegos actuales. shutterstock Rendimiento y autonomía que siguen sorprendiendo El Galaxy S23 Ultra se sostiene sobre un potente procesador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, versión optimizada que garantiza fluidez incluso en tareas exigentes y juegos de última generación. Acompañado de 8 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 256 GB, el equipo ofrece espacio y velocidad más que suficientes para el uso diario y profesional.

Su batería de 5000 mAh asegura que el teléfono llegue sin problemas a un día completo de uso intensivo, soportando además carga rápida de 45W y carga inalámbrica, características que se vuelven esenciales en el ritmo actual. Los usuarios destacan que, incluso tras meses de uso, la autonomía se mantiene confiable, evitando la clásica “ansiedad de batería” que afecta a otros modelos.

Walmart-Samsung Galaxy S23 Ultra - Interna 1 Procesador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy garantiza fluidez incluso en tareas exigentes y juegos actuales. shutterstock Cámara de nivel profesional y pantalla que enamora Uno de los puntos fuertes del Samsung Galaxy S23 Ultra es, sin dudas, su sistema de cámaras. El sensor principal de 200 MP, acompañado de estabilización óptica OIS, permite capturar imágenes nítidas y detalladas incluso en condiciones de poca luz. El equipo también incluye dos teleobjetivos de 10 MP con zoom óptico 3x y 10x, un ultra gran angular de 12 MP, y una cámara frontal de 12 MP con autofoco, convirtiéndolo en un smartphone versátil para fotografía y videografía.

Complementando esta potencia fotográfica, la pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pulgadas ofrece una resolución QHD+ (3088 x 1440 píxeles) y una tasa de refresco adaptativa de 120Hz, ideal para contenido multimedia y juegos. La experiencia visual se combina con un diseño de alta gama, con marco de aluminio Armor Aluminum y protección Corning Gorilla Glass Victus 2, además de certificación IP68, que asegura resistencia al polvo y al agua.