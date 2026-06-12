Samsung Galaxy S23 Ultra: un gama alta con un descuento imperdible en Mercado Libre
El Samsung Galaxy S23 Ultra sigue siendo un referente en smartphones premium, ahora, con un descuento del 46% en Mercado Libre.
Si bien ya lleva varios años en el mercado, el Samsung Galaxy S23 Ultra sigue imponiéndose como uno de los smartphones más completos del segmento premium. Y ahora, gracias a un descuento del 46% en Mercado Libre, es una oportunidad difícil de ignorar para quienes buscan potencia, autonomía y un sistema de cámaras de primer nivel a un precio accesible.
Rendimiento y autonomía que siguen sorprendiendo
El Galaxy S23 Ultra se sostiene sobre un potente procesador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, versión optimizada que garantiza fluidez incluso en tareas exigentes y juegos de última generación. Acompañado de 8 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 256 GB, el equipo ofrece espacio y velocidad más que suficientes para el uso diario y profesional.
Su batería de 5000 mAh asegura que el teléfono llegue sin problemas a un día completo de uso intensivo, soportando además carga rápida de 45W y carga inalámbrica, características que se vuelven esenciales en el ritmo actual. Los usuarios destacan que, incluso tras meses de uso, la autonomía se mantiene confiable, evitando la clásica “ansiedad de batería” que afecta a otros modelos.
Cámara de nivel profesional y pantalla que enamora
Uno de los puntos fuertes del Samsung Galaxy S23 Ultra es, sin dudas, su sistema de cámaras. El sensor principal de 200 MP, acompañado de estabilización óptica OIS, permite capturar imágenes nítidas y detalladas incluso en condiciones de poca luz. El equipo también incluye dos teleobjetivos de 10 MP con zoom óptico 3x y 10x, un ultra gran angular de 12 MP, y una cámara frontal de 12 MP con autofoco, convirtiéndolo en un smartphone versátil para fotografía y videografía.
Complementando esta potencia fotográfica, la pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pulgadas ofrece una resolución QHD+ (3088 x 1440 píxeles) y una tasa de refresco adaptativa de 120Hz, ideal para contenido multimedia y juegos. La experiencia visual se combina con un diseño de alta gama, con marco de aluminio Armor Aluminum y protección Corning Gorilla Glass Victus 2, además de certificación IP68, que asegura resistencia al polvo y al agua.
Una oferta que no pasa desapercibida
Actualmente, el Samsung Galaxy S23 Ultra se consigue en Mercado Libre por $799.999, una caída significativa frente a su precio anterior de $1.492.899, con la posibilidad de financiarlo en 6 cuotas de $133.333. Usuarios que ya adquirieron el equipo destacan su estado impecable, la calidad de la pantalla y la solidez del dispositivo. Con este descuento, el Galaxy S23 Ultra de Samsung no solo mantiene su relevancia en el mercado de smartphones premium, sino que se convierte en una opción accesible para quienes buscan un equipo potente, versátil y duradero, capaz de cubrir todas las necesidades actuales sin comprometer la calidad.