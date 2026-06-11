A horas del Mundial 2026, Mercado Libre rebaja este Smart TV TCL de 55 pulgadas

A horas del Mundial 2026 , muchos usuarios comienzan a evaluar la posibilidad de renovar el televisor para disfrutar de los partidos con una mejor experiencia de imagen. Dentro de las opciones disponible, el TCL 55V6C-F aparece como una alternativa en Mercado Libre que combina pantalla de gran tamaño, resolución 4K y funciones inteligentes pensadas para el entretenimiento diario.

Se trata de un Smart TV de 55 pulgadas equipado con tecnología LED y resolución Ultra HD de 3840 x 2160 píxeles , una configuración que permite acceder a imágenes más definidas y con mayor nivel de detalle respecto de los televisores Full HD tradicionales. Para quienes consumen deportes, películas o series, el salto visual es uno de sus principales atractivos.

Uno de los puntos fuertes del TCL 55V6C-F es la incorporación de Google TV, el sistema operativo que reúne contenidos de distintas plataformas en una misma interfaz. Desde allí se puede acceder de manera sencilla a aplicaciones como Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video y Spotify, entre otras.

Además, incorpora control por voz, una función cada vez más valorada por los usuarios que prefieren buscar contenidos, abrir aplicaciones o realizar consultas sin necesidad de utilizar el control remoto para cada acción.

La pantalla trabaja con una frecuencia de actualización de 60 Hz, una característica adecuada para el uso cotidiano y para seguir eventos deportivos, series o películas con una reproducción fluida.

ChatGPT Image 19 may 2026, 04_44_48 p.m. Smart TV con Google TV, control por voz y acceso a plataformas como Netflix y YouTube. Imagen generada por la IA

Conectividad para todos los dispositivos

El apartado de conexiones también es uno de sus puntos destacados. El televisor cuenta con Wi-Fi y Bluetooth integrados, además de entradas HDMI y USB para conectar consolas, reproductores multimedia, notebooks y otros dispositivos.

También dispone de la función Screen Mirroring, que permite compartir en la pantalla del televisor el contenido de celulares, tablets o computadoras de manera inalámbrica.

En cuanto a diseño, puede instalarse sobre su base o colocarse en la pared gracias a su compatibilidad con soportes VESA 200x200. Su peso de poco más de nueve kilos facilita la instalación en distintos ambientes del hogar.

El sonido integrado alcanza una potencia de 10 watts, suficiente para un uso convencional, aunque quienes busquen una experiencia más inmersiva pueden complementarlo con una barra de sonido o sistema externo.

ChatGPT Image 8 jun 2026, 05_18_46 p.m. Precio en Mercado Libre $658.604, con 17% de descuento y financiación en seis cómodas cuotas. Imagen generada por la IA

Cuánto cuesta el TCL 55V6C-F

Más allá de sus características técnicas, uno de los aspectos que más llama la atención es su precio actual. En Mercado Libre, el Smart TV TCL 55V6C-F se encuentra publicado por $658.604, cuando anteriormente costaba $799.999.

La rebaja representa un descuento del 17%, equivalente a más de $140.000 de diferencia respecto de su valor original. Además, puede financiarse en seis cuotas de $109.767, una opción que lo convierte en una de las propuestas más competitivas dentro del segmento de televisores 4K de 55 pulgadas.

Para quienes buscan llegar al Mundial 2026 con una pantalla renovada sin desembolsar el valor de los modelos premium, este TCL aparece como una alternativa que combina tamaño, calidad de imagen, funciones inteligentes y un precio que hoy se ubica por debajo de los $700.000.