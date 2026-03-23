La contundente postura de Mac Allister sobre la Finalissima: "Los partidos se ganan en la cancha"

Tras la polémica por los dichos de Alejandro Domínguez y Chiqui Tapia por la cancelación de la Finalissima, Alexis Mac Allister se expidió al respecto.

La Selección argentina se prepara para la fecha FIFA de marzo, en la que enfrentará es viernes 27 a Mauritania y el martes 31 a Zambia, ambos encuentros en la Bombonera. Dos amistosos que debieron organizarse de improviso tras la cancelación de la Finalissima contra España, y por la que en los últimos días se generó una fuerte polémica.

Alejandro Domínguez y Claudio "Chiqui" Tapia agitaron el avispero la semana pasada al señalar que la Scaloneta era "bicampeona" del certamen ya que la Furia "no quiso jugar". Estos provocadores dichos encendieron muchos debates y posturas encontradas. Pero no solo los españoles se mostraron en desacuerdo, sino incluso algunos argentinos, como es el caso de Alexis Mac Allister.

Mac Allister no se siente "bicampeón" de la Finalissima Mac Allister no se siente "bicampeón" de la Finalissima El 10 del Liverpool arribó este lunes al país para sumarse a los entrenamientos de la Albiceleste y, al ser consultado por el tema, se diferenció de la postura de los presidentes de la Conmebol y la AFA: "Yo creo que los partidos se ganan en la cancha, nosotros somos jugadores y queremos jugar. Me encantaría jugarlo", apuntó.

Más allá de dejar bien en claro que no se siente "bicampeón" de la Finalissima, se mostró apenado por el hecho de que no pudiera disputarse: "Es una lástima porque era un lindo partido y no se pudo dar. Ahora hay que enfocarse en los amistosos", aseguró el ex Argentinos Juniors y Boca.