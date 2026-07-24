Mazazo para Italia: Pep Guardiola rechazó la oferta de dirigir a la selección

Pep Guardiola agradeció el ofrecimiento, pero le dijo que no a la oportunidad de dirigir a la Azzurra. Ahora, saldrán a buscar un nuevo candidato.

Italia deberá seguir buscando al hombre que encabece su reconstrucción. Cuando todo apuntaba a que la Federación Italiana de Fútbol intentaría dar uno de los golpes más importantes de los últimos años, Pep Guardiola rechazó la propuesta para convertirse en el nuevo entrenador de la Azzurra y le bajó el pulgar a un proyecto que buscaba devolver al seleccionado a la élite internacional.

El entrenador español, que actualmente se encuentra sin club tras cerrar un exitosísimo ciclo al frente del Manchester City, mantuvo conversaciones con los dirigentes italianos para interiorizarse sobre el proyecto deportivo. Sin embargo, después de analizar la propuesta, decidió no asumir el desafío y continuar alejado de los bancos de suplentes por el momento.

Pep Guardiola rechazó la oferta de dirigir a Italia En la FIGC consideraban que Guardiola era el candidato ideal para liderar una renovación profunda, tanto dentro como fuera de la cancha. Su prestigio, su estilo de juego y su experiencia al frente de algunos de los clubes más importantes del mundo lo convertían en la pieza perfecta para iniciar una nueva etapa en un seleccionado que busca recuperar el protagonismo perdido.

EFE Además, el vínculo del catalán con el fútbol italiano alimentaba la ilusión. Durante su carrera como futbolista vistió las camisetas de Brescia y Roma, una experiencia que le permitió conocer de cerca el Calcio y mantener una relación especial con el país. Sin embargo, ese pasado no fue suficiente para convencerlo de aceptar la propuesta.