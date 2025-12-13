Nubia lanza el nubia Fold y se mete de lleno en la moda de los plegables

La marca presentó su primer celular flexible tipo libro con una batería enorme. El nubia Fold llega con pantallas rápidas y un precio que busca competir.

La compañía asiática Nubia confirmó su desembarco oficial en el terreno de los teléfonos plegables. El nuevo nubia Fold aparece como una opción que busca ganar terreno en un mercado cada vez más disputado, gracias a sus componentes de última generación y un diseño cuidado.

El anuncio se hizo oficial a través de la operadora japonesa Y!mobile. Este dispositivo llega con formato de libro y busca plantarse como rival directo de las grandes marcas. Su carta de presentación es una pantalla interna de 8 pulgadas con una resolución de 2.480 x 2.200 píxeles. La pantalla externa, la que usás con el celu cerrado, no se queda atrás: tiene 6.5 pulgadas y también ofrece una tasa de refresco de 120Hz. Esto asegura que la imagen se mueva con fluidez, ya sea para ver series o scrollear redes sociales.

El nuevo nubia Fold image Nuevo nubia Fold. nubia Uno de los puntos a favor es su tamaño. Cuando lo abrís, el grosor es de apenas 5.4 milímetros. Plegado sube a 11.1 milímetros, y el peso total es de 249 gramos, lo que lo hace bastante manejable para llevar en el bolsillo. Además, el software permite dividir la pantalla para usar varias apps al mismo tiempo, ideal para los que necesitan productividad en el día a día.

El poder del Snapdragon 8 Elite y Android 15 Adentro, el equipo tiene con qué defenderse. El corazón del teléfono es el procesador Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Si bien es el chip estrella del año pasado, sigue teniendo potencia de sobra para correr cualquier cosa. Viene acompañado de 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Todo el sistema corre sobre Android 15, así que vas a tener las últimas novedades del sistema operativo de Google. También suma certificación IP54, que le da resistencia al polvo y a las salpicaduras de agua.

En el apartado fotográfico, la propuesta es completa. En la parte trasera monta una cámara principal de 50 MP, un lente ultra gran angular también de 50 MP y un sensor macro de 5 MP. Para las videollamadas, no escatimaron: pusieron dos cámaras de 20 MP, una en la pantalla de cubierta y otra en la interna.