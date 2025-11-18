Bueno, bonito y barato: este es el mejor teléfono de nubia

La marca nubia llegó para quedarse. Desde la llegada de dispositivos económicos dentro de la gama media, el Nubia Neo 3 GT 5G aparece hoy como el modelo más equilibrado dentro de su familia, con un hardware pensado para juegos, una batería preparada para largas horas de uso y un diseño que acompaña la experiencia.

El teléfono gamer de nubia integra el procesador UNISOC T9100 de 6 nm, un chip creado para sostener cargas intensas. La empresa china informó que incorpora 24 GB de RAM total —12 GB físicos y 12 GB extendidos—, además de 256 GB UFS 3.1, que permiten abrir juegos y apps pesadas sin tiempos de espera largos.

El diseño del Nubia Neo 3 GT 5G confirma su lugar como el teléfono gamer más sólido de Nubia.

En el apartado visual, el dispositivo usa una pantalla OLED de 6,8 pulgadas con resolución FHD+ y un brillo que llega a los 1300 nits. También ofrece una frecuencia de actualización de 120 Hz y un muestreo táctil de 1200 Hz, dos características muy valoradas por quienes juegan títulos competitivos. La cobertura DCI-P3 al 100% mejora la reproducción del color y se alinea con estándares que suelen verse en gamas superiores.

El Nubia Neo 3 GT 5G apuesta por un diseño gamer con detalles luminosos y gatillos físicos para mejorar la experiencia de juego.

Desde nubia explicaron que el sistema de refrigeración es uno de los puntos más trabajados. El teléfono incorpora un panel VC de 4083 mm² y varias capas destinadas a bajar la temperatura interna. La marca aseguró que este diseño permite sostener el rendimiento incluso en sesiones largas.

El Neo 3 GT 5G integra una batería de 6000 mAh junto a una carga rápida de 80 W, acompañada por la función bypass charging. Esta opción permite que la energía vaya directo al sistema mientras se juega, reduciendo el desgaste de la batería en el día a día.

En cuanto al diseño, el dispositivo mantiene una estética cyber-mecha, con detalles en amarillo y luces RGB configurables. Los gatillos físicos laterales mejoran el control en juegos de disparos o deportes, una función que suele encontrarse en teléfonos gamer más caros y que aquí llega a un precio más accesible.

image La pantalla OLED de 6,8 pulgadas del Nubia Neo 3 GT 5G ofrece 120 Hz. nubia

El módulo de cámaras está compuesto por un sensor principal de 50 MP con Neovision AI y una cámara de profundidad de 2 MP. Si bien no apunta al nivel fotográfico de un gama alta, cumple correctamente para capturas cotidianas y contenido para redes.

Dentro de teléfonos de alta gama que superan el millón de pesos, nubia ofrece lo mejor dentro de la gama media con un dispositivo preparado para usuarios que priorizan rendimiento, autonomía y una experiencia fluida en juegos. Su combinación de hardware, funciones gamer y precio lo ubican como el teléfono más completo de Nubia en 2025.