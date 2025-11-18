Casio apuesta al metal: así es el nuevo G-Shock GMW-BZ5000 en plata, dorado y negro

Casio renueva su G-Shock con la serie metálica GMW-BZ5000, tres acabados, Bluetooth, Multiband 6 y precios que parten cerca de los 605 dólares.

Casio sigue ampliando el universo G-Shock con una línea que apunta directo a los fanáticos de los relojes robustos pero con acabado premium. Se trata de la nueva serie G-Shock GMW-BZ5000, una familia totalmente de metal que se presentó en Japón y que, por ahora, incluye tres variantes: GMW-BZ5000D-1, GMW-BZ5000BD-1 y GMW-BZ5000GD-9.

Los tres modelos comparten la misma fórmula: caja de acero inoxidable y correa metálica resistente, respetando la silueta cuadrada clásica de G-Shock, pero llevándola a un terreno más sofisticado. La paleta de colores combina plata y negro, negro y dorado o dorado y negro, con acabados de alta calidad que buscan destacar tanto en la muñeca diaria como en una colección.

casio2 Cuerpo de acero, correas metálicas y combinaciones en plata, negro y dorado con acabado premium. Casio Más allá del look, la serie incorpora tecnología actual. Los nuevos GMW-BZ5000 cuentan con Multiband 6, para sincronización automática de la hora mediante radiofrecuencia, y Bluetooth para vincularse con el celular a través de la app Casio Watches, desde donde se pueden ajustar funciones y gestionar la hora mundial con comodidad.

Funciones G-Shock de siempre y precios de lanzamiento En cuanto a prestaciones, no falta el repertorio clásico de la marca: doble huso horario, temporizador de cuenta regresiva, cronómetro de 1/100 de segundo, hasta cinco alarmas diarias y pantalla digital pensada para una lectura rápida. Todo dentro de la filosofía G-Shock: resistencia a impactos y un reloj preparado para el uso intenso de todos los días.

Casio presentó estos modelos primero en Japón, donde el GMW-BZ5000D-1 se vende por 93.500 yenes (unos 605 dólares), mientras que las versiones en negro y dorado suben a 102.300 yenes (alrededor de 661 dólares). La marca adelantó que la línea GMW-BZ5000 llegará más adelante al Reino Unido, aunque todavía no hay fecha confirmada ni detalles sobre su desembarco en otros mercados como Europa o Norte y Sudamérica.