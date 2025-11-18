Casio apuesta al metal: así es el nuevo G-Shock GMW-BZ5000 en plata, dorado y negro
Casio renueva su G-Shock con la serie metálica GMW-BZ5000, tres acabados, Bluetooth, Multiband 6 y precios que parten cerca de los 605 dólares.
Casio sigue ampliando el universo G-Shock con una línea que apunta directo a los fanáticos de los relojes robustos pero con acabado premium. Se trata de la nueva serie G-Shock GMW-BZ5000, una familia totalmente de metal que se presentó en Japón y que, por ahora, incluye tres variantes: GMW-BZ5000D-1, GMW-BZ5000BD-1 y GMW-BZ5000GD-9.
Los tres modelos comparten la misma fórmula: caja de acero inoxidable y correa metálica resistente, respetando la silueta cuadrada clásica de G-Shock, pero llevándola a un terreno más sofisticado. La paleta de colores combina plata y negro, negro y dorado o dorado y negro, con acabados de alta calidad que buscan destacar tanto en la muñeca diaria como en una colección.
Te Podría Interesar
Más allá del look, la serie incorpora tecnología actual. Los nuevos GMW-BZ5000 cuentan con Multiband 6, para sincronización automática de la hora mediante radiofrecuencia, y Bluetooth para vincularse con el celular a través de la app Casio Watches, desde donde se pueden ajustar funciones y gestionar la hora mundial con comodidad.
Funciones G-Shock de siempre y precios de lanzamiento
En cuanto a prestaciones, no falta el repertorio clásico de la marca: doble huso horario, temporizador de cuenta regresiva, cronómetro de 1/100 de segundo, hasta cinco alarmas diarias y pantalla digital pensada para una lectura rápida. Todo dentro de la filosofía G-Shock: resistencia a impactos y un reloj preparado para el uso intenso de todos los días.
Casio presentó estos modelos primero en Japón, donde el GMW-BZ5000D-1 se vende por 93.500 yenes (unos 605 dólares), mientras que las versiones en negro y dorado suben a 102.300 yenes (alrededor de 661 dólares). La marca adelantó que la línea GMW-BZ5000 llegará más adelante al Reino Unido, aunque todavía no hay fecha confirmada ni detalles sobre su desembarco en otros mercados como Europa o Norte y Sudamérica.
Por ahora, la nueva serie queda como el último guiño de Casio a quienes quieren un G-Shock clásico, pero vestido de metal de arriba abajo y con conectividad a la altura de 2025.