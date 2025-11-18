Caída mundial de servicios de internet afecta a X y ChatGPT

Una interrupción en los servidores de Cloudflare generó problemas en X, ChatGPT y LOL, dejando a millones de usuarios sin acceso temporal.

Desde las 9 de la mañana del día de hoy usuarios manifestaron quejas debido a que la red social X dejó de funcionar. Al indagar en el problema otras plataformas como ChatGPT, Claude, Canva y juegos como el LOL también presentaron problemas generalizados.

La caída mundial de servicios de internet provocada por fallos en Cloudflare impactó a usuarios en todo el mundo. Según la página de estado de la empresa, detectaron el problema y lo están investigando. Cloudflare, que ofrece servicios de distribución de contenidos para acelerar y proteger sitios web, confirma que varios clientes presentan tasas de error elevadas, aunque algunos servicios comienzan a recuperarse.

Impacto en plataformas clave como ChatGPT y X Caida masiva de plataformas Por un fallo identificado en Cloudflare, cientos de plataformas fallaron hoy. Datos de Downdetector muestran picos de reportes de caídas en X y ChatGPT alrededor de las 9:21 horas en Argentina. Usuarios de la red social no pueden ver nuevas publicaciones, mientras que ChatGPT muestra avisos de inaccesibilidad. La empresa tecnológica señaló que "proporcionará más detalles a medida que haya más información disponible". Esta no es la primera vez que una falla en Cloudflare afecta a internet global, ya que la red depende en gran medida de proveedores como este.

image La plataforma de diseño Canva se suma a la lista de sitios caídos. X Expertos en ciberseguridad explican que Cloudflare maneja el tráfico de un tercio de los sitios web del mundo, según informes de la firma. Una caída como esta resalta la vulnerabilidad de internet, que está en manos de unas pocas empresas estadounidenses. Amazon, por ejemplo, sufrió una interrupción similar en 2021 que afectó a servicios como Twitch y IMDb, demostrando cómo un fallo en un proveedor puede paralizar actividades en línea.

La recuperación parcial se observa en algunos servicios, pero Cloudflare no ha dado un horario exacto para la normalización total. Usuarios en redes sociales comparten experiencias similares, con quejas sobre la imposibilidad de trabajar o entretenerse.