El gol del siglo y la expulsión a Rattín: cómo está el historial de Argentina vs Inglaterra

Argentina e Inglaterra vuelven a verse las caras en una instancia definitoria de un Mundial y la historia pesa. Este cruce, uno de los clásicos más cargados del fútbol mundial, trae recuerdos de expulsiones, goles que se volvieron leyenda y partidos que definieron el destino de campeonatos o fracasos. Acá repasamos los duelos claves, el contexto que los rodeó y cómo quedó el historial antes del choque en 2026.

En el Mundial de Chile 1962 Argentina cayó 3-1 ante Inglaterra en la segunda fecha de la fase de grupos. Sanfilippo anotó para Argentina y dejó un tanto de orgullo en una tarde complicada.

Ese resultado fue determinante: Inglaterra terminó con los mismos puntos que Argentina , pero mejor diferencia de gol. En la práctica, la victoria inglesa contribuyó a la eliminación argentina en la fase de grupos.

Pese a no ser un cruce tan recordado como los de 1966 o 1986, aquel partido ayudó a ir dibujando la historia entre ambas selecciones.

El punto de inflexión llegó en Wembley, el 23 de julio de 1966. Argentina quedó afuera tras perder 1-0 con Inglaterra . El gol de Geoff Hurst fue lo deportivo, pero en esos cuartos de final se produjo la expulsión de Antonio Rattín, episodio que marcó la memoria colectiva argentina y que todavía se recuerda con amargura.

De Rattín sentado en la alfombra al doblete histórico de Maradona: así se forjó una rivalidad que vuelve a vivir un capítulo decisivo en 2026.

El partido estuvo atravesado por sospechas sobre arbitrajes y decisiones institucionales favorables al local. El árbitro Rudolf Kreitlein expulsó al capitán argentino en medio de un confuso intercambio y sin entendimiento idiomático.

Rattín demoró su salida, se sentó sobre la alfombra destinada al protocolo y retorció el banderín al marcharse: imágenes que aún se recuerdan. A partir de ahí la rivalidad tomó una dimensión que excede lo deportivo.

La FIFA sancionó con cuatro partidos al volante y evaluó, aunque no aplicó, medidas más duras contra la AFA. Además, aquel episodio impulsó la creación de las tarjetas amarilla y roja para evitar malentendidos.

1986: el "Gol del siglo" como venganza de Malvinas

Maradona arrancó desde su propia mitad, gambeteó a cinco rivales y sentenció la jugada que la FIFA consagró como la más grande de los mundiales. Conmebol

Veinte años después, en México 1986, Argentina ganó 2-1 en cuartos y escribió uno de los capítulos más grandes de su historia. Diego Armando Maradona marcó dos goles inolvidables: la "mano de Dios" y, cuatro minutos después, la jugada que quedó marcada a fuego en el imaginario colectivo como el “Gol del siglo".

El partido resonó por el contexto: aún latía la memoria de la guerra de Malvinas y el cruce tomó ribetes emotivos. Esa victoria impulsó a Argentina hacia el título: luego llegarían las victorias ante Bélgica y Alemania para coronar el torneo.

El doble episodio de Maradona consolidó la mística del encuentro y aportó una narrativa que alimenta la rivalidad hasta hoy.

1998: los penales y la heroicidad de Roa

En Francia 1998 Argentina e Inglaterra se encontraron en octavos y empataron 2-2 en reglamentario. El partido tuvo un primer tiempo vibrante y la expulsión de David Beckham en el segundo tiempo.

Los penales definieron la serie a favor de Argentina, con el arquero Carlos Roa como figura: atajó dos disparos y aseguró la clasificación albiceleste. Aquel encuentro quedó marcado por la tragedia mediática para Beckham y la épica para Argentina.

La victoria fue un episodio más de tensión entre ambos equipos, donde las decisiones arbitrales y las reacciones públicas volvieron a cobrar protagonismo.

2002: la derrota y la eliminación en Corea-Japón

David Beckham convirtió de penal y selló el 1-0 que complicó a Argentina en la fase de grupos de Corea-Japón, un resultado que terminó pesando en la eliminación albiceleste. Foto: Matthew Ashton

En Corea-Japón 2002, por la segunda fecha de la fase de grupos, Inglaterra venció 1-0 con un penal de David Beckham. Ese resultado complicó a Argentina dentro del grupo y terminó pesando en su temprana eliminación.

Argentina empató en la última fecha y quedó afuera en primera ronda, uno de los fracasos más duros de su historia reciente. La derrota ante Inglaterra fue un eslabón más en esa cadena de desencantos.

Amistosos y otros duelos

Entre partidos oficiales y amistosos, los cruces comenzaron mucho antes: 1951 y 1953 son los primeros registros, con resultados repartidos. También hubo duelos en 1964, 1974, 1977 y varios más hasta 2005.

El último amistoso data de 2005: Inglaterra 3-2 Argentina, un partido en el que no jugó Lionel Messi. De hecho, Messi nunca enfrentó a Inglaterra con la selección; su primer cruce con los ingleses será en las semifinales de éste Mundial 2026.

En total, antes de la semifinal de 2026, ambos seleccionados se enfrentaron 14 veces: Argentina ganó 3, Inglaterra 6 y empataron 4. Jugaron en cinco Copas del Mundo distintas.

El choque de 2026 y lo que viene

Una semifinal que vuelve a encender memorias: expulsiones, goles inmortales y partidos que definieron torneos y carreras. EFE

Argentina e Inglaterra vuelven a verse las caras en semifinales del Mundial 2026, el miércoles 15 de julio a las 16.00. Es el enfrentamiento número 15 entre las selecciones y uno de los clásicos más esperados.

Cada partido trae su propia historia: desde el mítico partido del 66 hasta los episodios decisivos de 1986 y 1998. La mezcla entre recuerdos, rivalidad e incluso el histórico canto de la hincha argentina: “El que no salta es un inglés”, hace que este cruce siempre cobre una dimensión extra.

Para el público argentino, la cita de 2026 promete otro capítulo intenso: no solo por lo deportivo, sino por el peso simbólico que acumula la rivalidad.