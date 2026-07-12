El 1x1 de Argentina contra Suiza: con el corazón como bandera y un orgullo inquebrantable

Con un Dibu Martínez superlativo, un Alexis Mac Allister fundamental en defensa y en ataque, y el golazo antológico de Julián Álvarez para destrabar el cerrojo helvético, la albiceleste dejó en el camino otro durísimo escollo y alcanzó las semifinales de un Mundial por segunda vez consecutiva.

Emiliano Martínez (6): Llegó el Dibu al Mundial . Seguro con cada envío aéreo, salió rápido en un mano a mano en el primer tiempo y sacó dos claras en el complemento, cuando peor la pasaba el equipo. Nada que hacer en el empate de los suizos.

Nahuel Molina (4): No encuentra el nivel que mostró en Qatar . Nula influencia en ataque y sufrió con cada ataque del rival, incluido el gol del empate, que llegó por su sector.

Cristian Romero (6): Volvió a mostrarse firme como de costumbre. No perdió ningún duelo, ni por arriba ni por abajo.

Leo volvió a dar una asistencia, pero después cayó en el embudo defensivo de los europeos. EFE

Lisandro Martínez (5): Nervioso al principio, levantó en la faz defensiva respecto a los últimos dos partidos, pero no pudo destacarse con la pelota en los pies, una de sus virtudes.

Nicolás Tagliafico (5): Le puso el candado a su sector en defensa, pero no tuvo la incidencia en ataque que mostró contra Egipto. Cumplió.

Rodrigo De Paul (4): Otro partido flojo. Sigue sin encontrar su nivel, le costó en la marca y no tuvo ningún aporte ofensivo. Por su lado llegó el empate de Suiza. El Motorcito necesita ir al mecánico.

Leandro Paredes (5): Le costó cada ataque del rival. Lejos de la pelota y sin incidencia con sus tradicionales pases rompe líneas. Provocó la expulsión de Embolo.

Enzo Fernández (5): De buen primer tiempo, se diluyó en el complemento. No logró encontrar espacios y le faltó juntarse un poco más con Messi.

Tras el córner de Leo Messi desde la izquierda, Mac Allister se elevó más alto que todos y metió un cabezazo impecable para el 1-0 de Argentina ante Suiza. EFE

Alexis Mac Allister (6): El 1 a 0 fue todo de él. Generó dos tiros de esquina consecutivos y metió una cabezazo de novela. En defensa también fue clave con el juego aéreo. Necesitaba una actuación así.

Lionel Messi (5): No fue su mejor partido. Con pocos espacios, le costó fluir y sólo tuvo una situación en el final, que sacó el arquero rival. Puede pasar.

Julián Álvarez (7): Golazo, en el momento más difícil de todo el Mundial para la Selección. Fue fundamental con cada corrida en la primera etapa y cuando más quemaba el partido, la metió en un ángulo. Apareció cuando más lo necesitábamos. La figura.

Los que entraron

Nicolás González (5): Entró enchufado, pero se diluyó con el correr de los minutos. Bajó un par de centros en ataque.

Lautaro Martínez (6): Metió un quite salvador en defensa, cuando el partido estaba 1 a 1, y llegó con aire para liquidar la historia. Necesario gol.

Gonzalo Montiel (5): Poca actividad en defensa, tampoco influyó en ataque.

Thiago Almada (4): Sigue sin encontrar su nivel y fue amonestado.