El 1x1 de Argentina contra Suiza: con el corazón como bandera y un orgullo inquebrantable
La Selección argentina ganó otro partido con el corazón. Cuando no fluye con los pies, muestra por qué es el campeón del mundo. Allá vamos Inglaterra.
La Selección argentina ganó otro encuentro con las venas. Le tocás el orgullo y te pasa por arriba. Porque en un partido que se había presentado muy complicado, el combinado de Lionel Scaloni volvió a sacar los atributos que no se ven y superó a una Suiza que nos hizo la vida imposible.
Con un Dibu Martínez superlativo, un Alexis Mac Allister fundamental en defensa y en ataque, y el golazo antológico de Julián Álvarez para destrabar el cerrojo helvético, la albiceleste dejó en el camino otro durísimo escollo y alcanzó las semifinales de un Mundial por segunda vez consecutiva.
El 1x1 de Argentina
Emiliano Martínez (6): Llegó el Dibu al Mundial. Seguro con cada envío aéreo, salió rápido en un mano a mano en el primer tiempo y sacó dos claras en el complemento, cuando peor la pasaba el equipo. Nada que hacer en el empate de los suizos.
Nahuel Molina (4): No encuentra el nivel que mostró en Qatar. Nula influencia en ataque y sufrió con cada ataque del rival, incluido el gol del empate, que llegó por su sector.
Cristian Romero (6): Volvió a mostrarse firme como de costumbre. No perdió ningún duelo, ni por arriba ni por abajo.
Lisandro Martínez (5): Nervioso al principio, levantó en la faz defensiva respecto a los últimos dos partidos, pero no pudo destacarse con la pelota en los pies, una de sus virtudes.
Nicolás Tagliafico (5): Le puso el candado a su sector en defensa, pero no tuvo la incidencia en ataque que mostró contra Egipto. Cumplió.
Rodrigo De Paul (4): Otro partido flojo. Sigue sin encontrar su nivel, le costó en la marca y no tuvo ningún aporte ofensivo. Por su lado llegó el empate de Suiza. El Motorcito necesita ir al mecánico.
Leandro Paredes (5): Le costó cada ataque del rival. Lejos de la pelota y sin incidencia con sus tradicionales pases rompe líneas. Provocó la expulsión de Embolo.
Enzo Fernández (5): De buen primer tiempo, se diluyó en el complemento. No logró encontrar espacios y le faltó juntarse un poco más con Messi.
Alexis Mac Allister (6): El 1 a 0 fue todo de él. Generó dos tiros de esquina consecutivos y metió una cabezazo de novela. En defensa también fue clave con el juego aéreo. Necesitaba una actuación así.
Lionel Messi (5): No fue su mejor partido. Con pocos espacios, le costó fluir y sólo tuvo una situación en el final, que sacó el arquero rival. Puede pasar.
Julián Álvarez (7): Golazo, en el momento más difícil de todo el Mundial para la Selección. Fue fundamental con cada corrida en la primera etapa y cuando más quemaba el partido, la metió en un ángulo. Apareció cuando más lo necesitábamos. La figura.
Los que entraron
Nicolás González (5): Entró enchufado, pero se diluyó con el correr de los minutos. Bajó un par de centros en ataque.
Lautaro Martínez (6): Metió un quite salvador en defensa, cuando el partido estaba 1 a 1, y llegó con aire para liquidar la historia. Necesario gol.
Gonzalo Montiel (5): Poca actividad en defensa, tampoco influyó en ataque.
Thiago Almada (4): Sigue sin encontrar su nivel y fue amonestado.