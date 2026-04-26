En vivo: Franco Colapinto sale a las calles de Buenos Aires para celebrar el Road Show

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Así es el cronograma del Road Show de Colapinto

Todo está listo para el Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires, donde el piloto argentino realizará cuatro salidas a pista sobre un circuito callejero de 3,5 kilómetros montado en la zona del Monumento de los Españoles, en Palermo. La gran atracción será verlo al volante de un monoplaza de Fórmula 1 con motor V8.

La primera aparición será a las 12.45, cuando manejará un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8, el mismo modelo que utilizaron Kimi Räikkönen y Romain Grosjean. El trazado irá desde Avenida del Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, incluyendo un tramo de Avenida Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Libertador.

road show colapinto

A las 14.30 llegará uno de los momentos más emotivos del día, cuando Colapinto se suba al legendario Flecha de Plata, el auto que inmortalizó a Juan Manuel Fangio en la Máxima. Luego, a las 15.15, volverá a acelerar el Lotus en su última salida con el Fórmula 1.

El cierre será a las 15.55, ya sin el monoplaza, cuando recorrerá el circuito en un bus descapotable para saludar al público. Cada pasada con el F1 tendrá una duración aproximada de 20 minutos, incluyendo recorridos a alta velocidad y las clásicas “donas” en los principales vértices del trazado.