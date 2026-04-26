En vivo: Franco Colapinto sale a las calles de Buenos Aires para celebrar el Road Show
Franco Colapinto se reune con su gente en las calles de Palermo para manejar el Lotus E20 con los colores de Alpine y la Flecha de Plata de Fangio.
Franco Colapinto se reune con su gente en las calles de Palermo para manejar el Lotus E20 con los colores de Alpine y la Flecha de Plata de Fangio.
El Road Show de Franco Colapinto revoluciona el barrio de Palermo con un circuito callejero de Fórmula 1 que reúne a miles de fanáticos en una verdadera fiesta del automovilismo. El piloto argentino protagoniza una exhibición muy esperada, manejando ante su público en un evento único en las calles de Buenos Aires.
La jornada genera una enorme expectativa por la magnitud del espectáculo y por la posibilidad de ver de cerca a una de las grandes promesas del automovilismo nacional. El trazado urbano montado especialmente para la ocasión transforma la zona en un escenario de alta velocidad y pasión fierrera.
Además, quienes no puedan asistir al evento tienen la posibilidad de seguir todos los detalles desde sus casas, ya que la exhibición se transmite por TV y también lo podes seguir en vivo por MDZ.