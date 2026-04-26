El público argentino busca un récord histórico de la Fórmula 1 en el Road Show de Franco Colapinto

La exhibición de Franco Colapinto en las calles de Buenos Aires podría batir el récord histórico de público en un evento de Fórmula 1.

El Road Show de Franco Colapinto en las calles de Buenos Aires no solo promete ser un espectáculo inédito para el automovilismo argentino, sino que también podría transformarse en un hito histórico a nivel mundial por la cantidad de público presente.

Según las proyecciones oficiales y la expectativa generada en los días previos, la convocatoria podría igualar o incluso superar los 520.000 espectadores, cifra que representa el récord absoluto de asistencia en la historia de la Fórmula 1, establecido durante el Gran Premio de Australia 1995 contando los tres días completos de actividad del fin de semana.

El público argentino podría romper un récord histórico de la Fórmula 1 en el evento de Colapinto La magnitud del dato toma todavía más valor si se considera que Argentina buscaría alcanzar esa cifra en una sola jornada y con un único piloto en pista, dentro de una exhibición urbana y no en una carrera oficial del calendario mundial.

franco colapinto Franco Colapinto se prepara para su Road Show en Buenos Aires. Instagram @alpinef1team

Como antecedente destacado aparece el road show de Renault F1 Team realizado en Sevilla en 2006, cuando Fernando Alonso, vigente campeón del mundo en ese momento, reunió a unas 250.000 personas, una cifra considerada extraordinaria para la época. En el caso de Colapinto, las estimaciones prácticamente duplican aquel registro.