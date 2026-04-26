Todo sobre la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires: circuito, ingresos gratuitos, hora y TV

El regreso de un monoplaza de Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires está encaminado. Este domingo, Franco Colapinto será el gran protagonista de un evento que promete convocar a miles de fanáticos en la zona de Palermo, donde recorrerá un circuito especialmente diseñado para la ocasión .

La jornada no solo incluirá acción en pista, sino también una Fan Zone y distintas propuestas para el público en uno de los puntos más emblemáticos de la Ciudad. Será una oportunidad única para ver de cerca un F1 en un entorno urbano, algo que no ocurre desde hace más de una década en el país.

El trazado estará ubicado en torno al Monumento de los Españoles y abarcará aproximadamente dos kilómetros de extensión, combinando velocidad y cercanía con el público en un circuito pensado para el espectáculo.

El recorrido incluirá sectores clave de Palermo, con un diseño que prioriza la visibilidad y la seguridad. El circuito comprenderá la Avenida del Libertador entre Bullrich y Casares, tramos de la Avenida Sarmiento y el sector lindero al Monumento de los Españoles, donde se concentrará gran parte de la actividad.

Este formato permitirá que los asistentes puedan ubicarse en distintos puntos estratégicos para disfrutar del paso del monoplaza en varias oportunidades a lo largo del día.

A qué hora sale Franco Colapinto a pista

El cronograma contempla cuatro momentos destacados en los que el piloto argentino tendrá protagonismo. A las 12:45 realizará una primera salida con el Lotus E20 ploteado con imagen de Alpine. Luego, a las 14:30, se subirá a un Mercedes-Benz W196, réplica de la histórica “Flecha de Plata” de Juan Manuel Fangio.

colapinto buenos aires El monoplaza que conducirá Franco Colapinto fue exhibido en el Obelisco. Instagram @alpinef1team

Más tarde, a las 15:15, volverá a girar con el Fórmula 1 modelo 2012, mientras que el cierre está previsto para las 15:55 con un recorrido en bus descapotable del Gobierno de la Ciudad, en contacto directo con el público.

Cómo ver el evento por TV

La exhibición contará con transmisión oficial a través de ESPN y la plataforma Disney+ en su Plan Premium. Además, el acceso será libre y gratuito en los sectores habilitados, por lo que se espera una gran convocatoria.

En paralelo, quienes circulen por la Ciudad deberán contemplar cortes de tránsito en la zona desde los días previos. Las interrupciones comenzarán con restricciones en Avenida Iraola y continuarán en distintos tramos de Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, incluyendo calles aledañas, a medida que avance el montaje del circuito y la instalación de infraestructura como pantallas y zonas técnicas.