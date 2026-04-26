Pato Sardelli encendió la previa del show de Colapinto con una versión impactante del Himno

El músico aportó su impronta rockera en la apertura del evento en Palermo y generó una fuerte reacción del público antes de la exhibición de Franco Colapinto.

Pato Sardelli fue protagonista en la apertura del show de Franco Colapinto.

El Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires tuvo un inicio cargado de emoción, en el que la música se convirtió en protagonista antes incluso de que los motores tomaran la escena. En Palermo, miles de fanáticos se reunieron desde temprano y vivieron un momento especial cuando comenzó a sonar el Himno Nacional Argentino, interpretado por Patricio “Pato” Sardelli.

El líder de Airbag fue el encargado de abrir el evento, en una puesta que logró combinar la expectativa por el espectáculo automovilístico con un fuerte componente cultural.

Una versión diferente del Himno Lejos de una ejecución tradicional, Sardelli optó por llevar el Himno a su propio terreno. Con una base sonora más cercana al rock, su versión aportó intensidad sin perder el carácter solemne de la pieza.

El resultado fue una interpretación que generó una respuesta inmediata del público, que acompañó con entusiasmo y coronó el momento con una ovación generalizada.

Pato Sardelli interpretó el himno nacional argentino en las calles de Palermo Pato Sardelli interpretó el himno nacional argentino en las calles de Palermo