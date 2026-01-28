Patea el tablero: los bombazos de Úbeda en la formación de Boca para visitar a Estudiantes

Ante las bajas masivas, Claudio Úbeda metería un cambio de esquema en La Plata y dos jugadores relegados tendrían su chance en el equipo titular.

Boca visitará este miércoles por la noche a Estudiantes de La Plata, por la segunda fecha del Torneo Apertura, y su director técnico Claudio Úbeda ya tendría definido el 11 titular.

Con respecto a la primera fecha ante Deportivo Riestra, Úbeda repetiría tanto al arquero, que será Agustín Marchesín, como la defensa, que estará conformada por Juan Barinaga y Lautaro Blanco en los laterales y Ayrton Costa y Lautaro Di Lollo en la zaga central.

Las dos sorpresas de Claudio Úbeda en el 11 de Boca para jugar en La Plata El primer bombazo se daría en la mitad de la cancha, ya que el Williams Alarcón reemplazaría al Ander Herrera, por lo que acompañaría en dicho sector de la cancha a Tomás Belmonte y a Leandro Paredes. La última aparición del chileno con la azul y oro fue el 27 de octubre, en la victoria 3-1 ante Barracas por el Clausura, y luego no volvió a jugar: llevar tres meses y 8 partidos sin sumar minutos.

Williams Alarcón El chileno Alarcón sería titular en la visita de Boca a Estudiantes. @BoicaJrsOficial El otro cambio se daría de forma obligatoria, ya que Alan Velasco sufrió un esguince de rodilla y estará alejado de las canchas por al menos dos meses. En su lugar estará Kevin Zenón, quien vuelve a estar en la órbita de Úbeda tras los rumores de salida al fútbol europeo. El ex Unión apenas sumó minutos en los amistosos de pretemporada y no fue prioridad para el DT en el Clausura: disputó 116 minutos distribuidos en 10 partidos (promedio de 12' por encuentro).

Como si fuera poco, el Sifón también implementaría un cambio de esquema para visitar a Estudiantes en un partido caliente: pasará del 4-3-3 al 4-4-2, con Lucas Janson y Exequiel "Changuito" Zeballos" compartiendo el frente de ataque ante las ausencias de Milton Giménez y de los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel.