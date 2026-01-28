Por qué Santiago Ascacibar eligió el dorsal 25 para usar en la camiseta de Boca

Al no estar disponible la 5 (la usa Paredes), Santiago Ascacibar observó los números libres en Boca y se quedó con uno que tiene un significado especial.

En su presentación oficial, quedó confirmado el dorsal que utilizará Santiago Ascacibar en esta nueva etapa como flamante refuerzo de Boca. El mediocampista, que tomó la difícil decisión de dejar Estudiantes para cumplir su "sueño de chiquito", usará una camiseta que no fue elegida al azar.

En la Ribera, el amo y señor de la 5 es Leandro Paredes y es por eso que el Ruso deberá dejar atrás su característico dorsal que lo representó de gran manera en el Pincha. En ese sentido, el jugador de 28 años revisó los números que todavía siguen libres en el plantel xeneize y, sin pensarlo mucho, optó por la 25.

El motivo por el que Santiago Ascacibar usará la 25 de Boca Ese número de dos cifras, que hasta hace pocos meses pertenecía a Agustín Marchesín (cuando se fue Chiquito Romero agarró la 1), tiene un significado especial para Ascacibar: representa el día de su cumpleaños, el 25 de febrero. Por eso, no dudó mucho en la elección de una casaca con la que comenzará a escribir su historia en Boca, club del cual es confeso hincha al igual que su familia.

Durante sus dos ciclos en Estudiantes siempre usó la 5, pero el Ruso fue cambiando de dorsales cuando pasó por el fútbol europeo: portó la 6 en Stuttgart, la 18 en Hertha Berlín y la 8 en Cremonese. Es decir, el 25 será el cuarto dorsal que use en su carrera.

Los dorsales que eligieron Ángel Romero y Santiago Ascacibar, los primeros refuerzos de Boca en 2026. Los dorsales que eligieron Ángel Romero y Santiago Ascacibar, los primeros refuerzos de Boca en 2026. Foto: @Bocajrs Algunos jugadores que portaron esa camiseta en el Xeneize Ese número, por ejemplo, supo ser vestido por Juan Manuel Insaurralde, el experimentado zaguero central, actualmente en Sarmiento a sus 41 años, que ganó cuatro títulos con el Xeneize: tres torneos locales (2011, 2017 y 2018) y una Copa Argentina (2011/12). También la utilizó Agustín Almendra, antes de que el volante decida no renovar su contrato e irse libre a Racing.