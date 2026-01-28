El posteo de Santiago Ascacibar para despedirse de Estudiantes que generó polémica entre los hinchas

Tras su primer día como jugador de Boca, Santiago Ascacibar cerró su etapa en su exclub con un particular mensaje que no convenció a la gente de Estudiantes.

Bronca, frustración, dolor, indignación. Todos esos sentimientos, en mayor o menor o menor medida, se cruzan por la cabeza de los hinchas de Estudiantes al ver a Santiago Ascacibar con la camiseta de Boca. En menos de 24 horas, el Ruso se hizo la revisión médica, declaró como flamante refuerzo xeneize y hasta se dio el lujo de entrenar con sus nuevos compañeros.

Y al final de un martes agitado, que no hizo más que confirmar uno de los pases del año en el fútbol argentino, el mediocampista, que viene de levantar dos títulos con el Pincha a fin de año y se va con otros tres bajo el brazo, le dio un cierre final a su segundo ciclo con un mensaje que alimentó el fastidio del pueblo platense. Pero, ¿por qué?

El particular mensaje con el que Santiago Ascacibar se despidió de Estudiantes Cerca de la medianoche, Ascacibar escribió sus últimas palabras como capitán de Estudiantes y lo hizo de una manera que llamó la atención. Lejos de explayarse mucho, el volante de 28 años publicó un texto que los hinchas tomaron como tibio, escueto, sin grandes frases que reflejen lo que significó el club en su vida.

"Hoy me toca despedirme de la gran institución que es Estudiantes", comenzó diciendo el Ruso. "Quiero darle las gracias a cada una de las personas que me acompañaron durante todos estos años. Cierro un ciclo con la tranquilidad de haber dejado todo en cada partido, defendiendo esta camiseta con orgullo y dándome el gusto de salir campeón 5 veces. ¡Muchas gracias pincha!", concluyó, en una despedida que parece estar lejos de lo que representa su figura en el León pese al inmenso dolor por su salida.